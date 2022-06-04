Экс-форвард «Монреаля» Сергей Костицын подпишет контракт со жлобинским «Металлургом»
Белорусский форвард Сергей Костицын (1987) подпишет контракт со жлобинским «Металлургом». Об этом сообщает «Хоккейная варка».
Белорусский форвард Сергей Костицын (1987) подпишет контракт со жлобинским «Металлургом». Об этом сообщает «Хоккейная варка».
Минувший сезон Костицын-младший начинал в составе румынской «Чиксереды» (2 (0+2) очка в девяти матчах), а затем выступал за киевский «Сокол» (16 (3+13) баллов в 20 встречах).
В активе Сергея 353 (176 очков) матча в «регулярке» и 40 (15) в плей-офф НХЛ.