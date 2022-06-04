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20:39 (мск), источник: Прессбол

Экс-форвард «Монреаля» Сергей Костицын подпишет контракт со жлобинским «Металлургом»

Белорусский форвард Сергей Костицын (1987) подпишет контракт со жлобинским «Металлургом». Об этом сообщает «Хоккейная варка».

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Источник: РИА "Новости"

Минувший сезон Костицын-младший начинал в составе румынской «Чиксереды» (2 (0+2) очка в девяти матчах), а затем выступал за киевский «Сокол» (16 (3+13) баллов в 20 встречах).

В активе Сергея 353 (176 очков) матча в «регулярке» и 40 (15) в плей-офф НХЛ.

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