Громкий скандал с советскими хоккеистами. Игроки сборной СССР едва не сбросили с балкона двух полковников

Не секрет, что за последние десятилетия уровень профессионализма хоккеистов скакнул до небывалых высот. Если еще 7−8 лет назад многие игроки могли позволить себе вернуться из отпуска с приличным лишним весом и в разобранном состоянии с совершенно неподготовленным к нагрузкам организмом, то сейчас такое представить практически невозможно. Современные хоккеисты в межсезонье все чаще прибегают к помощи профессиональных личных тренеров и под их чутким руководством готовят себя к сезону. Такое отношение к делу диктуют нынешние реалии: практически в каждом клубе КХЛ сумасшедшая конкуренция за место в составе, и из-за проваленной предсезонки можно лишиться работы и отправиться на поиски новой команды.

Но в СССР все было иначе. Многие игроки частенько нарушали режим, зарабатывая прямо по ходу карьеры алкоголизм или серьезную зависимость от сигарет. А о пьяных похождениях советских хоккеистов до сих пор ходят легенды. Например, осенью 1966 года ведущие игроки сборной СССР Виктор Кузькин, Евгений Мишаков и Олег Зайцев отправились отмечать день рождения общего знакомого в ресторан «Аэропорт». Несмотря на статус профессиональных спортсменов, трио хоккеистов не отказывали себе в горячительных напитках и просидели в заведении до глубокой ночи. По окончании банкета Кузькин, Мишаков и Зайцев вышли на улицу и начали искать такси до дома. Тогда-то и произошел знаменитый инцидент, чуть не стоивший всем троим их карьеры.

советский хоккеист Максим Кузькин | Источник: РИА "Новости"

Никто из таксистов не решился брать заказ трех изрядно выпивших мужчин. Разумеется, хоккеистов сей факт возмутил, и обычная словесная перепалка в итоге превратилась в настоящий мордобой: по словам Мишакова, им пришлось противостоять восьмерым таксистам. Неравный бой закончился пробитой головой одного из нападавших — кто-то из гостей подоспел на помощь хоккеистам и воспользовался монтировкой. А логичным финалом этой истории стало отстранение Кузькина и Мишакова от игры за сборную СССР. Однако вскоре об их проступке забыли и вернули в состав национальной команды.

Если уж советские хоккеисты в большинстве своем не держали режим во время сезона, то в отпуске они и подавно не практиковали воздержание от алкоголя и прочих зависимостей.

«Помню, отдыхали в Алуште — Кузькин, Рагулин, Альметов, Зайцев и я. Нашли гармониста, дни напролет проводил с нами. Он играет, мы поем. Красота! Когда в Алушту ездили, Витя Кузькин еще холостой был. Сначала недельку жили в Херсоне у его приятеля, который работал в посольстве. Угощал божественным вином. Сладенькое, не крепкое, в бутылочках 0,35. Такое же пробовал единственный раз — в ленинградской гостинице, когда для сборной устроили прием в честь победы на чемпионате мира в Тампере. А в Херсоне напоследок выступили в парке перед народом — и на “рафике” отправились в Алушту. Машину нам загрузили под завязку. Вино, коньяк — ящиками! Тарань, лещ — мешками!», — делился впечатлением от путешествий бывший форвард «Крыльев Советов» и ЦСКА Анатолий Ионов.

бывший форвард «Крыльев Советов» и ЦСКА Анатолий Ионов | Источник: РИА "Новости"

Во время отдыха в Алуште компания из Ионова, Кузькина, Рагулина и Зайцева жила в одном из санаториев. В один из вечеров к ним присоединились Якушев и Зимин, захватившие с собой ящик водки. Тогда прославленные хоккеисты решили снять столовую на всю ночь и «выписали» себе гармониста, отвечавшего за музыкальное сопровождения их встречи.

«Когда утром очухались, смотрим — Кузькин прижался к кадке с деревом, обхватил его руками и спит. Растолкали: “Витюш, как ты?” — “Порядок”. В море окунулись — и по новой!», — рассказывал Ионов.

В один из дней спортсмены захотели сходить в город, на местную дискотеку. Пока добирались до места, уже стемнело — к тому же местность была холмистой, и это осложняло видимость. Тут откуда ни возьмись вылетел мотоцикл, врезавшийся в ногу Кузькина. Благо, обошлось без серьезных травм — защитник сборной СССР отделался обыкновенным ушибом. По словам Ионова, мотоциклист был пьян, поэтому разозленные спортсмены в качестве профилактики решили оказать на него силовое воздействие — то есть, побить. Тренерский штаб национальной команды в лице Анатолия Тарасова и Бориса Кулагина отдыхал в Ялте, когда к ним пришла информация о скандальных похождениях их подопечных во время отпуска. Кулагин незамедлительно вылетел в Алушту и бегал по всему пляжу в поисках одиозных хоккеистов, периодически прибегая к помощи радиорубки и выкрикивая в нее их фамилии. Но игроки не чувствовали укоров совести — по их словам, они находились на заслуженном отдыхе, а не на сборах, значит власть тренерского штаба в это время года на них не распространялась.

легендарный тренер хоккейной сборной СССР Анатолий Тарасов | Источник: РИА "Новости"

Однако следующий инцидент с участием прославленных спортсменов уже не сошел им с рук: в одном из ресторанов Алушты Кузькин и компания поссорились с двумя полковниками и чуть не сбросили их с балкона заведения, которое находилось на втором этаже. Высокопоставленные военные, пострадавшие от рук советских хоккеистов, написали письмо на имя начальника санатория, который в свою очередь сообщил о произошедшем Тарасову. Тогда игроки получили от своего главного тренера телеграмму, в которой он требовал, чтобы кто-то из провинившихся немедленно явился к нему.

«Ребята говорят: “Толя, давай. Ты моложе, да и потрезвее…” Приезжаю на такси. Тарасов снимал домик, который нависал прямо над морем. Орал так, что закладывало уши: “Деревня, вы что себе позволяете?! Нажрались и полковников из ресторана сбрасываете?! А ну-ка в Москву, иначе добром это не кончится”. Возвратился к нашим, там кутеж в разгаре. Говорю: “Братцы, меняю билеты и завтра же — домой. Тарасов рвет и мечет”. Кузькин рукой махнул: “Да ну его. Мы на отдыхе…”, — говорил Ионов.

Анатолий послушался Тарасова и улетел, а остальные остались. А с началом сезона пришла новость, что прекрасно отдохнувшая компания была снята со ставок и неопределенное время не будет получать зарплату. Но уже через месяц главный тренер сменил гнев на милость и простил провинившихся игроков.