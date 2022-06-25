21-летний Антон Седов принял решение завершить карьеру. В мае защитник перешел в «Шахтер»

Прошлый сезон 21-летний игрок обороны начинал в «Динамо-Молодечно», сыграл 33 матча и набрал 3 (1+2) очка, затем по ходу сезона перешел в минскую «Юность», где сыграл 12 матчей и отметился одним результативным баллом. В плей-офф занес в свой актив еще 15 матчей и один набранный балл, тем самым помог команде завоевать серебро, отмечает официальный сайт ФХБ.