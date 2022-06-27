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12:23 (мск), источник: Московский комсомолец

Овечкин и Дацюк сыграют в прощальном матче двукратного чемпиона мира Семина

На прощальный матч хоккеиста Александра Семина приедут девять чемпионов мира и четыре обладателя Кубка Стэнли, среди которых Александр Овечкин и Павел Дацюк.

Витязь
Вашингтон
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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет 30 июня в Красноярске. Полный состав команд не называется.

«Такого количества титулованных хоккеистов в крае не было никогда. У нас девять чемпионов мира приедут, четыре обладателя Кубка Стэнли и пять обладателей Кубка Гагарина», — сказал на пресс-конференции министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

38-летний Семин в минувшем сезоне КХЛ принял участие в 40 матчах в составе подмосковного «Витязя» и набрал 19 очков (8 заброшенных шайб + 11 результативных передач). Также Семин провел 650 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, выступая за «Вашингтон», «Каролину» и «Монреаль», в которых набрал 517 очков (239 шайб + 278 передач). В составе сборной России Семин стал чемпионом мира 2008 и 2012 годов.

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