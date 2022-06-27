Овечкин и Дацюк сыграют в прощальном матче двукратного чемпиона мира Семина

«Такого количества титулованных хоккеистов в крае не было никогда. У нас девять чемпионов мира приедут, четыре обладателя Кубка Стэнли и пять обладателей Кубка Гагарина», — сказал на пресс-конференции министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

38-летний Семин в минувшем сезоне КХЛ принял участие в 40 матчах в составе подмосковного «Витязя» и набрал 19 очков (8 заброшенных шайб + 11 результативных передач). Также Семин провел 650 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, выступая за «Вашингтон», «Каролину» и «Монреаль», в которых набрал 517 очков (239 шайб + 278 передач). В составе сборной России Семин стал чемпионом мира 2008 и 2012 годов.