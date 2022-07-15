Российский хоккеист описал жизнь в США фразой «есть опасненькие районы»

«Рокфорд — обычный городок с невысокой однотипной застройкой. Место скучное, более пенсионерское. При этом есть опасненькие районы, где стреляют по ночам. Постоянно туда-сюда носятся машины с мигалками», — рассказал 23-летний хоккеист. Он подчеркнул, что скучал по Петербургу и Сочи, и был рад вернуться туда.