Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Фоторепортажи
14Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
10Головкин и Канело: дуэль взглядов
12:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский хоккеист описал жизнь в США фразой «есть опасненькие районы»

Российский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Андрей Алтыбармакян описал жизнь в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Рокфорд — обычный городок с невысокой однотипной застройкой. Место скучное, более пенсионерское. При этом есть опасненькие районы, где стреляют по ночам. Постоянно туда-сюда носятся машины с мигалками», — рассказал 23-летний хоккеист. Он подчеркнул, что скучал по Петербургу и Сочи, и был рад вернуться туда.

Алтыбармакян является воспитанником петербургского СКА. С 2020-го по 2022-й он выступал за клуб Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс». С этого сезона форвард играет за «Сочи».

13 июля двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук назвала причину переезда в США. Спортсменка заявила, что уехала из-за лучших условий работы.

 Финалист Уимблдона-2022 предстанет перед судом. За что главному злодею мирового спорта грозит тюрьма?
Стало известно о нежелании «Баварии» продавать Левандовски «Барселоне»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь