Пятое место и лидер Илья Протас. Итоги Кубка Сириуса для сборной Беларуси (U-17)

В субботу завершился Кубок Сириуса среди хоккеистов до 17 лет. Кроме российской и белорусской сборных участвуют команды из разных регионов: Центральный, Уральский, Приволжский федеративные округа, команда лучших игроков из Москвы и Санкт-Петербурга.



Сборная Беларуси заняла пятое место на турнире, одержав две победы. Были обыграны со счетом 3:2 сборные Санкт-Петербурга, Приволжья, проиграли Центру (2:5), Москве (3:4 ОТ), Уралу (1:2) и сборной России (2:11). Последняя игра стоит особняком. Сборная Беларуси пропустила пять шайб в самой концовке, доведя счет до неприличных цифр, но нельзя так расклеиваться. Россияне показали мастер-класс. Несколько голов было заброшено словно хоккеисты играют с лазерным прицелом. В остальных встречах белорусы шли шайба в шайбу. Плотная борьба, где часто все решалось в третьем периоде. Бывало, белорусам везло, а иногда происходили казусы. Самый яркий из таковых произошел в игре со столицей России. В овертайме за две минуты до его конца играли в большинстве, но умудрились сами удалиться и пропустить по итогу. Матч, который должны были «забирать».



Уровень соперников серьезный, потому что их основу составляют детские школы топовых клубов КХЛ. У Центра — ярославский «Локомотив», у Урала — магнитогорский «Металлург», Приволжье — «Ак Барс», Москва — «Динамо» и ЦСКА, а Санкт-Петербург — «СКА Серебряные львы». Результат, конечно, на турнире не впечатляет, хотелось бы большего от лучших игроков страны. С другой стороны, глобально это не имеет никакого значения. Самое важное — опыт. Играя против сильных команд, ты становишься лучше. И это отличная подготовка для белорусских хоккеистов. Целая серия игр против лучших игроков России поможет парням в дальнейших карьерах. Они увидели свой уровень и поняли к чему стремиться. Это тоже важно.



Один из самых интересных игроков этого созыва — Илья Протас. Брат Алексея, проспекта «Вашингтона». Это первый раз, когда мы смогли пристально наблюдать за братом белорусской звезды. Центр первого звена, отдал пять передач за турнир, став одним из лучших бомбардиров сборной Беларуси. Правда, не забросил ни одной шайбы. В начале турнира не везло, хотя моменты имелись, а по ходу Кубка Сириуса стал больше раздавать передачи, нежели бросать по воротам. У него отличное катание, видение площадки. В будущем в сборной вполне можем увидеть дуэт братьев. Будет ли он звездный, как братья Костицыны? Покажет время. Но талант и у Ильи, и у Алексея есть. Нельзя не отметить вратарский цех. Тренерский штаб разделил игровое между тремя голкиперами и все себя проявили с хорошей стороны. Сборная Беларуси мало пропускала на турнире, но из-за последнего матча резко скатилась к числу худших.