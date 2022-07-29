Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Фоторепортажи
14Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
12:23 (мск), источник: БЕЛТА

«Юность» и «Неман» одержали первые победы на хокейном турнире памяти Дубко

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно стартовал традиционный хоккейный турнир памяти бывшего председателя Гродненского облисполкома Александра Дубко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Участие в соревновании принимают столичная «Юность», солигорский «Шахтер», «Динамо» из Санкт-Петербурга (ВХЛ) и хозяева льда из «Немана». В первый день турнира «Юность» встречалась с «Шахтером». После двух периодов минчане уступали 1:3, но в финальной трети сравняли цифры, а в овертайме вырвали победу — 4:3. Основного времени не хватило и в поединке «Немана» и «Динамо-СПб». По истечении 60 минут на табло горели цифры 2:2, в серии послематчевых бросков точнее оказались гродненцы.

Турнир проходит в один круг: каждая команда сыграет с каждой по матчу, места распределятся в зависимости от количества набранных очков. Сегодня на турнире памяти Дубко «Юность» встретится с «Динамо-СПб», а «Неман» померится силами с «Шахтером». Встречи третьего и последнего тура пройдут в субботу.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь