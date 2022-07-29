«Юность» и «Неман» одержали первые победы на хокейном турнире памяти Дубко

Участие в соревновании принимают столичная «Юность», солигорский «Шахтер», «Динамо» из Санкт-Петербурга (ВХЛ) и хозяева льда из «Немана». В первый день турнира «Юность» встречалась с «Шахтером». После двух периодов минчане уступали 1:3, но в финальной трети сравняли цифры, а в овертайме вырвали победу — 4:3. Основного времени не хватило и в поединке «Немана» и «Динамо-СПб». По истечении 60 минут на табло горели цифры 2:2, в серии послематчевых бросков точнее оказались гродненцы.