Федерация хоккея России объявила о создании сборной молодых звезд до 25 лет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) создаст сборную молодых звезд, куда войдут игроки до 25 лет, выступающие в России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФХР.

Проект направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России — молодежной и юниорских сборных. Первым стартом для сборной U-25 станет предсезонный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open — 2022», который пройдет с 3 по 9 августа. Затем она примет участие в Кубке Первого канала. В мае команда в разных городах России сыграет с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Штаб сборных команд России определил состав сборной U25, в нее вошли: вратари Вячеслав Пекса («Ак Барс»), Сергей Иванов (СКА), Илья Набоков («Металлург», Магнитогорск), защитники Степан Анисимов, Григорий Грязнов, Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Иван Ремезовский (все — СКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Арсений Варлаков («Югра»), Владимир Грудинин, Артем Дуда (оба — ЦСКА), Богдан Крохалев («Металлург», Магнитогорск), Никита Новиков («Динамо», Москва), нападающие Дмитрий Бучельников, Максим Грошев, Матвей Кабуш, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Алексей Ожгихин, Кирилл Танков (все — СКА), Александр Волков, Александр Перевалов (оба — «Локомотив»), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Виктор Неучев («Автомобилист»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Данила Юров («Металлург», Магнитогорск).