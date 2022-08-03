«Сахалин» отстранили от участия в Азиатской хоккейной лиге по политическим мотивам

ТАСС, 3 августа. Хоккейная команда профессионального спортивного клуба (ПСК) «Сахалин» отстранена от участия в предстоящем сезоне Азиатской хоккейной лиги (АХЛ) из-за сложившейся политической обстановки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Директор ПСК «Сахалин» Николай Стерничук принял участие в заседании АХЛ, которое прошло в формате видеоконференции.

— По итогам заседания руководством лиги по согласованию с командами было принято решение отстранить спортсменов «Сахалина» от участия в турнире сезона-2022/23 с формулировкой «в связи с политической обстановкой», — говорится в сообщении.