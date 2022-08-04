Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Фоторепортажи
10Прощание с Георгием Ярцевым
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» обыграло хоккеистов сборной молодых звезд России в Сочи

СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Минский хоккейный клуб «Динамо» обыграл сборную молодых звезд России (до 25 лет) в матче предсезонного турнира в Сочи.

Динамо Мн
Наверх

Встреча завершилась со счетом 5:3 (2:3, 2:0, 1:0) в пользу минчан. В составе победителей дубль оформил Павел Варфоломеев (28-я и 43-я минуты), также шайбы забросили Игорь Мартынов (3), Роман Горбунов (19) и Владимир Алистров (38). У проигравших забили Никита Новиков (7), Алексей Ожгихин (7) и Данила Юров (14).

Во втором периоде защитник «Динамо» Алексей Емелин применил силовой прием против форварда сборной Матвея Мичкова. 17-летнему нападающему пришлось покинуть площадку, в третьем периоде он на лед не вернулся.

Турнир в Сочи завершится 9 августа. Также на нем выступают петербургский СКА, владивостокский «Адмирал», омский «Авангард» и «Сочи». Позднее в четверг пройдут матчи СКА — «Адмирал» и «Сочи» — «Авангард».

 Обложка Voguе и смерть в нищете: страшная история советской чемпионки
Больше секса: как одеваются и раздеваются фигуристки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь