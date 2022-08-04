Минское «Динамо» обыграло хоккеистов сборной молодых звезд России в Сочи
СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Минский хоккейный клуб «Динамо» обыграл сборную молодых звезд России (до 25 лет) в матче предсезонного турнира в Сочи.
СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Минский хоккейный клуб «Динамо» обыграл сборную молодых звезд России (до 25 лет) в матче предсезонного турнира в Сочи.
Встреча завершилась со счетом 5:3 (2:3, 2:0, 1:0) в пользу минчан. В составе победителей дубль оформил Павел Варфоломеев (28-я и 43-я минуты), также шайбы забросили Игорь Мартынов (3), Роман Горбунов (19) и Владимир Алистров (38). У проигравших забили Никита Новиков (7), Алексей Ожгихин (7) и Данила Юров (14).
Во втором периоде защитник «Динамо» Алексей Емелин применил силовой прием против форварда сборной Матвея Мичкова. 17-летнему нападающему пришлось покинуть площадку, в третьем периоде он на лед не вернулся.
Турнир в Сочи завершится 9 августа. Также на нем выступают петербургский СКА, владивостокский «Адмирал», омский «Авангард» и «Сочи». Позднее в четверг пройдут матчи СКА — «Адмирал» и «Сочи» — «Авангард».