Российского вундеркинда сломали во время матча. Он не смог сдержать слез

Источник: ФХР

Матвею Мичкову сильно досталось на предсезонном турнире. Его оппонент избежал наказания.

Предсезонный турнир в Сочи все больше перестает ассоциироваться с тренировочными матчами перед новым чемпионатом КХЛ. Второй игровой день принес настоящую информационную бомбу — Матвей Мичков, которому пророчат большое будущее в профессиональном хоккее, получил травму.

Эпизод произошел во втором периоде встречи с минским «Динамо»: новичок минчан Алексей Емелин, известный своим крепким телосложением и бесстрашием на льду, технично встретил 17-летнего капитана сборной молодых звезд России и применил против него силовой прием.

Со стороны момент выглядит как обычный «хит», но от этого становится не менее боязно за состояние здоровья самого Мичкова. Матвей в попытке сместиться с левого края в центр прокинул шайбу мимо Емелина, но коленом левой ноги наткнулся на корпус защитника. Опасность заключается в том, что нога у форварда сборной России была выпрямлена, а после удара ее развернуло в неестественное положение. К несчастью, Матвей неудачно упал, еще сильнее повредив колено.

Продолжить встречу молодой талант не смог. Мичкова увели с площадки, а за третьим периодом он уже смотрел с трибуны. Несмотря на слова представителей российской команды о том, что с Матвеем должно быть все нормально, сам хоккеист всем своим видом показывал обратное. Сидя на трибуне, он едва сдерживал слезы. После вопроса «Как твое самочувствие?» Мичков сквозь них лишь улыбнулся и показал большой палец, ничего не ответив. Арену же он покинул по окончании матча: к клубному автобусу форвард шел, заметно хромая.

Произошедший эпизод породил сразу два главных вопроса.

1. Насколько серьезно пострадал Мичков?

Ответ на него будет дан позднее, когда 17-летний нападающий пройдет медицинское обследование.

Источник: ФХР

2. Прав ли был Емелин, применим против соперника такой прием?

Данный вопрос уже является поводом для дискуссий. Судьи в этом эпизоде не зафиксировали со стороны Алексея нарушения правил, наказания опытный защитник избежал. Остановка матча была вызвана только тем, что Мичков не мог сразу подняться на ноги. Даже в сборной России не стали откровенно говорить о фоле — наставник национальной команды Владимир Филатов лишь отметил, что на предсезонном турнире в матче против молодежи Емелин с весом под 100 кг мог бы вести себя чуточку мягче.

«Емелин — игрок с большим опытом, он сделал свое дело, но не думаю, что это правильный способ проявить себя против молодежи. Удар в колено… На данном турнире подобного можно было избежать. Хотя Емелин, наверное, не делал это специально», — сказал тренер на пресс-конференции.

Сам Емелин не отказал журналистам в диалоге и ответил на вышеупомянутый вопрос. По мнению 36-летнего защитника, он делал все в рамках правил и в соответствии с хоккейными принципами.

«Чистый силовой прием. Он хотел обыграть, и мы просто столкнулись. Стоило ли такого молодого ловить на силовой прием? А вы считаете, что я должен был пропустить игрока через центр, чтобы вы потом сказали: “Емелин не тот”? Против меня так же играли. Очень жаль, если Матвей получит травму, но я повторюсь, что это хоккей. Если игрок идет в центр, то должен понимать всю серьезность. Против Александра Никишина в прошлом матче со СКА тоже был игровой эпизод. Не стоит это расценивать как провокацию или намерение специально нанести травму», — заявил Емелин.