Российского вундеркинда сломали во время матча. Он не смог сдержать слез
Матвей Мичков получил травму колена после жесткого силового приема Емелина.
Матвею Мичкову сильно досталось на предсезонном турнире. Его оппонент избежал наказания.
Предсезонный турнир в Сочи все больше перестает ассоциироваться с тренировочными матчами перед новым чемпионатом КХЛ. Второй игровой день принес настоящую информационную бомбу — Матвей Мичков, которому пророчат большое будущее в профессиональном хоккее, получил травму.
Эпизод произошел во втором периоде встречи с минским «Динамо»: новичок минчан Алексей Емелин, известный своим крепким телосложением и бесстрашием на льду, технично встретил 17-летнего капитана сборной молодых звезд России и применил против него силовой прием.
Со стороны момент выглядит как обычный «хит», но от этого становится не менее боязно за состояние здоровья самого Мичкова. Матвей в попытке сместиться с левого края в центр прокинул шайбу мимо Емелина, но коленом левой ноги наткнулся на корпус защитника. Опасность заключается в том, что нога у форварда сборной России была выпрямлена, а после удара ее развернуло в неестественное положение. К несчастью, Матвей неудачно упал, еще сильнее повредив колено.
Продолжить встречу молодой талант не смог. Мичкова увели с площадки, а за третьим периодом он уже смотрел с трибуны. Несмотря на слова представителей российской команды о том, что с Матвеем должно быть все нормально, сам хоккеист всем своим видом показывал обратное. Сидя на трибуне, он едва сдерживал слезы. После вопроса «Как твое самочувствие?» Мичков сквозь них лишь улыбнулся и показал большой палец, ничего не ответив. Арену же он покинул по окончании матча: к клубному автобусу форвард шел, заметно хромая.
Произошедший эпизод породил сразу два главных вопроса.
1. Насколько серьезно пострадал Мичков?
Ответ на него будет дан позднее, когда 17-летний нападающий пройдет медицинское обследование.
2. Прав ли был Емелин, применим против соперника такой прием?
Данный вопрос уже является поводом для дискуссий. Судьи в этом эпизоде не зафиксировали со стороны Алексея нарушения правил, наказания опытный защитник избежал. Остановка матча была вызвана только тем, что Мичков не мог сразу подняться на ноги. Даже в сборной России не стали откровенно говорить о фоле — наставник национальной команды Владимир Филатов лишь отметил, что на предсезонном турнире в матче против молодежи Емелин с весом под 100 кг мог бы вести себя чуточку мягче.
«Емелин — игрок с большим опытом, он сделал свое дело, но не думаю, что это правильный способ проявить себя против молодежи. Удар в колено… На данном турнире подобного можно было избежать. Хотя Емелин, наверное, не делал это специально», — сказал тренер на пресс-конференции.
Сам Емелин не отказал журналистам в диалоге и ответил на вышеупомянутый вопрос. По мнению 36-летнего защитника, он делал все в рамках правил и в соответствии с хоккейными принципами.
«Чистый силовой прием. Он хотел обыграть, и мы просто столкнулись. Стоило ли такого молодого ловить на силовой прием? А вы считаете, что я должен был пропустить игрока через центр, чтобы вы потом сказали: “Емелин не тот”? Против меня так же играли. Очень жаль, если Матвей получит травму, но я повторюсь, что это хоккей. Если игрок идет в центр, то должен понимать всю серьезность. Против Александра Никишина в прошлом матче со СКА тоже был игровой эпизод. Не стоит это расценивать как провокацию или намерение специально нанести травму», — заявил Емелин.
И в этом с Алексеем можно согласиться. Мичков вовсю настраивается на будущий драфт НХЛ и уже примерил на себе роль капитана команды, потому к реалиям (хоть и суровым) взрослого хоккея должен быть готов. Возможно, он и сам это прекрасно понимает. Главное, чтобы обычный игровой эпизод не обернулся для него обидной травмой.