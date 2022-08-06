Предали Россию или спасли карьеру? Кто из спортсменов экстренно сменил флаг

РИА Новости Спорт представляет атлетов, которые в последние несколько месяцев отложили в сторонку российский паспорт и сменили гражданство ради продолжения карьеры.

Павел Сиваков — велогонки

Сиваков стал первым россиянином, сменившим спортивное гражданство после 24 февраля. О своем решении велогонщик объявил через пару недель после обострения ситуации на Украине, решив выступать за Францию. И для этого у него были все основания.

Павел родился в Италии в семье россиян. Когда он был еще ребенком, родители приняли решение о переезде во Францию, где мальчик и начал заниматься спортом. Сиваков признавался, что давно задумывался о смене гражданства, но события на Украине заставили его ускорить процесс. Сам французский паспорт он получил в 2017 году, но соревноваться за иную страну будет только сейчас.

Велогонщик выступает за британскую шоссейную команду. Если бы он продолжил гонять под нашим флагом, то делал бы этой в нейтральном статусе и явно бы нарвался на осуждение со стороны партнеров. Теперь же он разорвал формальную связь с Россией, которой и так в его жизни было не слишком много.

К тому же Павел открыто высказывался против ситуации на Украине, что привело бы только к волне критики со стороны многих российских спортивных спикеров, а теперь он может спокойно не обращать внимание на слова бывших соотечественников.

Алина Кашлинская, Евгений Романов — шахматы

В мае чемпионка Европы по шахматам Алина Кашлинская решила сменить российский флаг на польский и представлять новую страну на международных турнирах. Шахматистка уже давно живет в Польше, а с 2015 года ее мужем является местный гроссмейстер Радослав Войташек.

На момент перехода Кашлинская занимала четвертую строчку в рейтинге Федерации шахмат России (ФШР) и не всегда попадала в сборную страны. Удивительнее то, что международная федерация дала добро на участие наших ребят в соревнованиях, если они не выступают открыто в поддержку действий российского правительства. И принципиальной надобности в смене гражданства у Кашлинской не было.

Еще одним потерянным для России гроссмейстером стал Евгений Романов. В 2018 году он стал призером шахматной Олимпиады, но последние годы больше был тренером, чем спортсменом. Теперь он будет представлять Норвегию, чью сборную ранее уже тренировал. Романов признавался, что уже давно планировал сменить гражданство, а события на Украине лишь подтолкнули его к решению, которое давно напрашивалось.

Евгений, по его собственному признанию, к российским шахматам в последнее время не имел особого отношения. Так что его уход выглядел бы логичным и без контекста сложившейся ситуации в мире.

Евгений Скачков — хоккей

Неожиданной оказалась смена гражданства российского хоккеиста Евгения Скачкова. Форварду 38 лет, три из которых он играет в чемпионате Румынии, которую теперь и будет представлять на мировой арене. Ранее он не вызывался в сборную России и не попал бы в команду, будь она допущена до международных стартов.

Теперь Скачков сможет воплотить свою мечту, выступив на чемпионате мира, который сборная России будет смотреть по экрану телевизора. Вряд ли ситуация на Украине напрямую сказалась на решении Евгения, но факт остается фактом — он сменил гражданство после обострения ситуации.

Натела Дзеламидзе — теннис

В теннисе смена гражданства давно является обычным делом. Недавняя победа Елены Рыбакиной на Уимблдоне — явный тому пример. Раньше она выступала за Россию, но стала чемпионкой в статусе казахстанки. По аналогичному пути пошла и Натела Дзеламидзе, родившаяся в Москве.

До недавних пор она выступала за Россию, но теперь стала защищать цвета грузинского флага. Никаких официальных объявлений не было, пока девушка не вышла на корт турнира в Лондоне, куда россиян не пустили. Там и стало ясно, что 29-летняя теннисистка решила сменить гражданство.

Россиян и белорусов не допускают до соревнований сборных, а в личных разрядах им запрещено выступать лишь в Великобритании. Натела вряд ли бы оказалась в сборной России, потому решение призвано дать ей шанс продолжить иногда выступать на английской земле.

Сардана Трофимова — легкая атлетика

Жизнь легкоатлета в России невероятно сурова. Еще до начала событий на Украине наших спортсменов то и дело лишали нейтрального статуса и не давали выступать из-за шлейфа допинговых скандалов. А с началом военный действий шансов выступить на международных турнирах не осталось совсем.

Первой из списка легкоатлетов на смену гражданства после обострения ситуации на Украине решилась Сардана Трофимова. Она является пятикратной чемпионкой России по марафону и сильнейшей спортсменкой страны в этом виде. Сейчас шансы наших легкоатлетов выступить на Олимпиаде в Париже равны нулю. Именно это и подтолкнуло Сардану к переходу.

Теперь она будет выступать за Киргизию и делать все, чтобы отобраться на Игры 2024 года. Оставшись в России, у нее почти не было бы шансов там выступить, потому решение о новом паспорте Трофимовой абсолютно логично.

Могут сменить гражданство

Помимо озвученных примеров, откреститься от России пришлось и другим участникам спортивного мира. Так, все официальные связи со страной потеряла киберспортивная команда Team Spirit. Она базировалась в Москве, а большинство игроков родом из России.

Но после начала военных действий на Украине команда выступает в нейтральном статусе. Также коллективу пришлось переехать в Белград, перевезя туда всех сотрудников.

Злые языки нагнетают ситуацию и вокруг дочери Этери Тутберидзе. Диана Дэвис и Глеб Смолкин уже давно живут и тренируются в США, но выступают за Россию. Недавно ребята стали мужем и женой, и в этом нашли интересный подтекст.

У пары был небольшой запас по времени, чтобы успеть расписаться в срок. Теперь же Смолкин будет иметь право на американское гражданство с 2025 года, а у Дианы оно уже есть. При этом раскладе пара сможет выступать за США на Олимпиаде 2026 года.