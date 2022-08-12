Анисин подписал контракт с белорусским «Металлургом»

Анисину 34 года. Он подписал соглашение с двукратными чемпионами Белоруссии до конца текущего сезона.

«Не смотрю на то, что было. У каждого в карьере что-то, когда-то и где-то случалось. Мне больше интересно, насколько человек понимает хоккей, как он комбинирует, на что способен на площадке. Михаил вышел на первую тренировку, никого не зная и будучи не в курсе наших требований, но сразу показал, что по игровому мышлению сильнее всех, кто приезжал до него», — сказал главный тренер «Металлурга» Дмитрий Кравченко.

Анисин является братом олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2002 года в танцах на льду Марины Анисиной и сыном участника Суперсерии 1972 года СССР — Канада, трехкратного чемпиона мира по хоккею Вячеслава Анисина. Ранее он выступал за московские ЦСКА и «Динамо», череповецкую «Северсталь», подмосковный «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи» и другие клубы КХЛ. В сезоне-2011/12 Анисин в составе «Динамо» стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 382 матча, набрал 202 очка (106 голов + 96 результативных передач).