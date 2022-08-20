Как родилась легендарная советская тройка Харламов — Петров — Михайлов. Все началось с громкого провала

В истории советского хоккея было немало великих троек. О сочетании Крутов — Ларионов — Макаров мы уже писали, теперь на очереди не менее легендарная связка Харламов — Петров — Михайлов.

Одна из самых известных троек в истории нашего хоккея родилась на свет 30 октября 1968 года. Именно в тот день главный тренер ЦСКА Анатолий Тарасов соединил воедино Валерия Харламова, Владимира Петрова и Бориса Михайлова. Произошло это в матче армейцев против горьковского «Торпедо», который закончился провалом одной из сильнейших команд в истории чемпионатов СССР: команда Тарасова впервые с сезона-1962/63 ушла со льда без заброшенных шайб и проиграла сопернику с футбольным счетом — 0:1. Тогда весь фокус болельщиков и игроков был на неожиданном и сенсационном результате, а потому никто не заметил появления сочетания, которое в будущем будет ковать победы для ЦСКА и сборной СССР.

Но для начала стоит вспомнить, как эти игроки вообще оказались в составе московских армейцев. Борис Михайлов перед переходом в ЦСКА был главной звездой московского «Локомотива». В команде Анатолия Тарасова он также вышел на лидирующие позиции благодаря несгибаемому характеру и беспрецедентной самоотдаче на тренировках. Даже сам Тарасов признавался, что мастерства у Михайлова мало, но благодаря характеру он без труда нашел себе место в сильнейшем клубе СССР.

Владимир Петров выделялся в «Крыльях Советов» и обладал не только завидными физическими данными, но и прекрасными навыками диспетчера. Жесткие тренировки у Тарасова отшлифовали хоккейный талант прирожденного центрфорварда и сделали из него ведущего центра советского хоккея. Он был настоящим универсалом: выходил в большинстве и меньшинстве, выигрывал важнейшие вбрасывания и отличался мастерским щелчком, против которого были бессильны все вратари союзного первенства.

Харламов, в отличие от партнеров по тройке, с детства занимался в системе ЦСКА. В главной команде он дебютировал уже в 19 лет, но полностью раскрыл свой талант лишь после воспитательной поездки в Чебаркуль, где продолжительное время выступал за местную «Звезду».

Харламов, Петров и Михайлов идеально подходили друг к другу, каждый своими сильными качествами перекрывали минусы партнеров. Харламов мог похвастать уникальным дриблингом, Петров был мастером силовой борьбы и обладателем пушечного кистевого, а Михайлов отличался умением выбирать позицию и яростной игрой на пятаке. Именно этот микс качеств и способностей и принес этому сочетанию мировую славу и известность.

«Мы понимаем друг друга не с полуслова, а с полубуквы. Я знаю, что они могут предпринять в то или иное мгновение, догадываюсь об их решении, даже если они смотрят куда-то в другую сторону. Точнее говоря, я не столько знаю, сколько чувствую, что сделают они в следующую секунду, как сыграют в той или иной ситуации, и потому в то же мгновение мчусь туда, где ждет меня шайба, где, по замыслу партнера, я должен появиться», — говорил Харламов.

Но поначалу все это было совершенно неочевидно. Выпустив игроков в одной тройке в матче за ЦСКА, Тарасов не стал оставлять ее и на тренировках вновь разъединил будущих легенд мирового хоккея. Лишь спустя месяц великий коуч все-таки вернулся к этому эксперименту и воочию убедился в гениальности своего выбора: в матче против «Крыльев» новообразованное звено забило 6 шайб из 10. В сезоне-1968/69 Харламов, Петров и Михайлов еще сыгрывались и пытались добиться идеального взаимопонимания, но даже во время активного процесса надстроек они не забывали приносить ЦСКА победы: в результате главная команда страны выиграла предварительный этап и Кубок СССР. А уже в следующем году проект Тарасова прогремел на всю страну и получил статус лучшей тройки континента.

«Именно на тренировках хоккеист, звено, команда отрабатывают все взаимодействия, что называется, ставят игру. Без тяжелой и качественной подготовки ни наше звено, ни другие тройки советского хоккея никогда бы не состоялись!» — вторил Владимир Петров.

Доминирование быстро получившей известность тройки распространялось не только на местный чемпионат, но и на международную арену. Дебют Харламова, Петрова и Михайлова в одном сочетании в составе сборной СССР состоялся на чемпионате мира 1969 года в Стокгольме. Тот турнир наши парни выиграли, а ведущее звено национальной команды на троих забросило 21 шайбу — 9 раз отличился Борис Михайлов, а на счету его партнеров было по 6 точных бросков.

Но далеко не всегда у этой троицы было все гладко. В повседневной жизни между ними периодически вспыхивали ссоры — тяжелейшие физические нагрузки в совокупности с сильнейшим эмоциональным напряжением не могли не сказываться на отношениях партнеров.

«Я захлопну форточку — он встанет и открывает. Никто не хотел уступать. Харламов заглянет: “Да и хватит вам, детский сад какой-то…” — и уйдет. А мы снова начинаем. Потом выходили на лед и все забывали. Но чтобы мы неделю не разговаривали — ни разу не было», — вспоминал Михайлов.

Впервые великая тройка распалась на Олимпиаде в 1972 году — тогда Анатолий Тарасов принял решение разбить это сочетание ради того, чтобы создать два боеспособных звена. Харламова он отрядил к Владимиру Викулову и Анатолию Фирсову, а с Михайловым и Петровым на лед выходил Юрий Блинов. Эксперимент удался, но сменивший Тарасова на посту главного тренера сборной СССР Борис Кулагин на ЧМ-1973 вернул Харламова в звено к Михайлову и Петрову. Этим действием он гарантировал национальной команде очередную победу, а наши герои полным составом попали в символическую пятерку турнира. Всего легендарное сочетание вместе выиграло 8 чемпионатов мира.

Тройку Харламов — Петров — Михайлов до сих пор считают одной из лучших в истории хоккея. Именно она стала главным амбассадором советского стиля, в основе которого лежали те самые кружева и красивейшие комбинации. И если бы не трагическая гибель Харламова в автокатастрофе, то болельщики имели бы больше времени на то, чтобы насладиться настоящим хоккейным чудом и совершенством.