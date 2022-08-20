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16:04 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче перед игрой футбольных клубов

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Динамо» со счетом 4:2 обыграли столичный «Спартак» в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу на «ВТБ-Арене» в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эрик О'Делл (4-я и 27-я минуты), Якоб Лилья (46) и Никита Буруянов (56). У проигравших дважды отличился Дмитрий Кугрышев (37, 59).

Автор победного гола шведский форвард Лилья провел первый матч за «Динамо». С 2020 года он выступал за «Барыс».

В субботу на «ВТБ-Арене» пройдет матч шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком». Встреча начнется в 17:30 мск.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 1 сентября. «Спартак» в первом матче 2 сентября примет хабаровский «Амур». «Динамо» днем позже на своей площадке сыграет с казанским «Ак Барсом».

«Динамо» и «Спартак» также примут участие в предсезонном турнире Кубок мэра Москвы, который пройдет с 25 по 28 августа. В соревнованиях также сыграют столичный ЦСКА, подмосковный «Витязь», пекинский «Куньлунь Ред Стар» и хабаровский «Амур».

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