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10:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Фетисов назвал вариант участия российских хоккеистов в Кубке мира

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал вариант участия российских хоккеистов в Кубке мира. Его слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Для меня это будет такой лакмус, насколько они включают разум, прежде чем принимать решения. Там, говорят, варианты типа сборной Европы сделать», — заявил Фетисов.

25 августа Фетисов признался, что ему не верится, что российские звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не сыграют на Кубке мира. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что участие российской сборной в турнире оказалось под вопросом из-за санкций Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

В августе в IIHF заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии отстранили от международных турниров.

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