Сборная Казахстана по хоккею подтвердила участие в Кубке Первого канала

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Планы сборной Казахстана по хоккею по участию в Кубке Первого канала не изменились. Об этом ТАСС в пятницу рассказал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

«У нас есть трехсторонний договор с Федерацией хоккея России и Федерацией хоккея Белоруссии. Мы не обращаем внимания в данном контексте на политическую ситуацию, потому что мы в первую очередь спортивная организация, — сказал Каратаев. — Мы редко играем с такими сильными соперниками, как сборная России. Соответственно, это очень хорошая и благоприятная возможность принять участие в подобном соревновании высокого уровня, которое является традиционным и проводится много десятков лет».

Каратаев отметил, что федерация не консультировалась с Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу участия в турнире в Москве. «Насколько я знаю, IIHF никогда не запрещает командам участвовать в сборах и соревнованиях, в том числе и в подобных турнирах. Там, наоборот, за хоккей, и главное только, чтобы для команд было безопасно, комфортно», — подчеркнул он.