В Москве построят Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ледовый комплекс общей площадью свыше 43 тыс. кв. м построят в Москве в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества во вторник.

«Город и бизнес совместно развивают в столице спортивную инфраструктуру, способную удовлетворить запросы как любителей, так и профессиональных спортсменов. Департамент городского имущества предоставил ООО “Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина” в аренду земельный участок без торгов на пять лет. За это время в Хорошево-Мневниках должно быть возведено здание ледовой арены площадью более 20 тыс. кв. м, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что землю без торгов инвесторы получают в рамках создания масштабных инвестиционных проектов (МаИП). МаИП могут стать производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет без торгов участки в аренду сроком на пять лет. Решение об этом принимается на Градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. Реализация таких проектов способствует созданию новых рабочих мест и развитию городской инфраструктуры.

Как добавил генеральный директор застройщика Международной хоккейной академии имени Александра Овечкина Роман Мирончик, при создании концепции проекта специалисты опирались на уникальный международный опыт спортсмена, в результате чего смогли сформировать целостную многозадачную спортивную экосистему — объект, соответствующий самым передовым наработкам мировых хоккейных школ.

«Закладывая в качестве основной большую социальную задачу по воспитанию в академии молодых хоккеистов, мы постарались добавить в проект разнообразные дополнительные функции, что позволит нам сформировать полноценный архитектурно-привлекательный центр притяжения для жителей города и создать не менее 200 рабочих мест», — отметил Мирончик.