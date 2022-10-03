Ягр признался, что у него нет мотивации выходить на лед

ТАСС, 3 октября. Чешский хоккеист Яромир Ягр рассказал, что у него нет мотивации и желания выходить на лед. Комментарий игрока приводит портал ISport.blesk.cz.

50-летний Ягр является игроком чешского клуба «Кладно». В этом сезоне нападающий не провел ни одного матча. В прошлом розыгрыше чемпионата Чехии на его счету 48 игр, в которых он забросил 8 шайб и сделал 13 результативных передач.

«Честно говоря, даже возвращаться не хочется, — сказал Ягр. — Если состоится “Зимняя классика”, мне, наверно, придется заставить себя выйти на лед и сыграть. Иначе меня назад не тянет. На самом деле, у меня нет мотивации, мне не хочется».