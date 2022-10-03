Ягр признался, что у него нет мотивации выходить на лед
50-летний хоккеист является игроком чешского клуба «Кладно».
50-летний хоккеист является игроком чешского клуба «Кладно».
ТАСС, 3 октября. Чешский хоккеист Яромир Ягр рассказал, что у него нет мотивации и желания выходить на лед. Комментарий игрока приводит портал ISport.blesk.cz.
50-летний Ягр является игроком чешского клуба «Кладно». В этом сезоне нападающий не провел ни одного матча. В прошлом розыгрыше чемпионата Чехии на его счету 48 игр, в которых он забросил 8 шайб и сделал 13 результативных передач.
«Честно говоря, даже возвращаться не хочется, — сказал Ягр. — Если состоится “Зимняя классика”, мне, наверно, придется заставить себя выйти на лед и сыграть. Иначе меня назад не тянет. На самом деле, у меня нет мотивации, мне не хочется».
Ягр был выбран «Питтсбургом» под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1990 году, в составе команды он дважды стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Чех провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1 921 очко (766 шайб + 1 155 результативных передач), по общему числу результативных действий он занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (2 857; 894 + 1 963). Вместе с национальной командой нападающий завоевал золото (1998) и бронзу (2006) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010).