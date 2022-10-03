Люк Тардиф: В Международной федерации хоккея нет никакой агрессии к России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф в интервью ТАСС объяснил, почему большинство делегатов полугодового конгресса организации в турецком Белеке проголосовали за то, что сборные России и Белоруссии вернутся в высший дивизион чемпионата мира в случае допуска к турниру. Также он рассказал, что IIHF не может принуждать национальные федерации отменять распоряжения о недопуске в сборные игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

— Мистер Тардиф, были ли вы удивлены такой большой поддержкой в IIHF по решению о том, в каком дивизионе будут выступать сборные России и Белоруссии в случае своего возвращения?

— Во-первых, я хочу, чтобы вы понимали, за что мы голосовали. Мы голосовали именно за процесс возможной интеграции этих команд. Мы объяснили это странам до выборов, и в данный момент не имеет значения, когда это возвращение случится. Мы должны были выяснить, каким будет этот процесс, каким путем идти, и чтобы все до чемпионата мира знали о системе выбывания из высшего дивизиона и приходе туда.

— Есть ли у вас понимание, какой может быть ситуация к маю (конгресс IIHF должен будет объявить о продлении отстранения сборных России и Белоруссии либо об их допуске — прим. ТАСС)?

— Это не зависит от меня. Вы знаете, мы каждый день смотрим, что происходит. И наша главная точка зрения здесь состоит в том, насколько возможно реинтегрировать обе команды в рамках такого безопасного пути. Это всегда вызывает вопросы, и поверьте мне, я каждый день смотрю новости. Когда боевые действия закончатся, это будет сделать намного легче. Но, судя по тому, что происходит на данный момент, мы вынуждены осознавать, что не можем пока в России и Белоруссии организовать соревнования из-за проблем, связанных с безопасностью.

— Какие настроения по этой теме сейчас преобладают в совете? Есть ли среди его членов те, кто агрессивно настроен по отношению к России?

— Таких людей нет. Вы сами видели, что в процессе голосования никакой агрессии не было. Мы регулярно общаемся с российской и белорусской федерациями, мы готовились к конгрессу вместе с ними, они могли голосовать. Павел Буре (специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам и член совета IIHF — прим. ТАСС) также принимает участие в обсуждениях совета. Так что никакой агрессии нет, потому что это спорт.

— Сейчас вас много критикуют, особенно в России. Критикуют после переноса чемпионатов мира из России, недопуска россиян до соревнований, хотя понятно, что это неспортивное решение, сравнивают с тем, как относился к России Рене Фазель (бывший президент IIHF — прим. ТАСС). В России бы сказали, что вы сейчас находитесь между молотом и наковальней. Как вам удается держаться в такой ситуации?

— Ситуация такая, какая она есть. Несомненно, когда ты переносишь турнир из России, ты не становишься там популярным. Если кто-то думает, что можно было организовать турнир в Новосибирске, то это было бы глупо с точки зрения безопасности, поэтому мы приняли правильное решение. Наверняка вы об этом говорили с Рене Фазелем, поскольку России с ним очень комфортно. Но люди выбрали меня, и я делаю свою работу, чтобы не было никаких проблем с точки зрения безопасности для игроков, организаторов, членов команд, болельщиков. Думаю, что я вполне объяснил свое решение, и повторюсь, что все хотят возвращения России и Белоруссии в программу чемпионатов мира.

— Ряд национальных федераций решили не вызывать в сборные игроков, которые выступают в Континентальной хоккейной лиге. Не считаете ли вы, что это нарушение прав хоккеистов?

— Такие случаи не относятся к IIHF. Мы лишь следим за тем, чтобы соблюдалось уважение контрактов. Нас просят изменить правила, чтобы игроки могли разорвать контракт с клубами Континентальной хоккейной лиги. Мы решили, что нет, — мы следуем правилам. Что касается этого случая, это решение страны и федерации и, согласно уставу IIHF, мы не можем касаться таких вещей.

— Следили ли вы за историей с двумя латвийскими игроками (Николаем Елисеевым и Янисом Калниньшем — прим. ТАСС), которые из-за перехода в клубы КХЛ не могут играть за свои национальные сборные? Вопрос связан с тем, что латвийская федерация уже говорила об апелляции в IIHF на решение выдать трансфер Калниньшу.

— Мы анализировали эту ситуацию, и тот трансфер был не из Латвии в Россию. Мы взяли паузу, посмотрели, какие у кого права, и оба игрока могут играть.

— Насколько реально включение в олимпийскую программу хоккея 3×3 и общались ли вы на эту тему с главой МОК Томасом Бахом?

— Да, говорили с ним. Мы убеждены, что можем многое сделать по развитию этой дисциплины на юношеских зимних Олимпийских играх. У нас был первый опыт на юношеской Олимпиаде в Лозанне, но тут еще многое можно сделать в плане подготовки. Рановато говорить об идее включения хоккея 3×3 в олимпийскую программу для Милана-2026, но мы хотим постучаться в олимпийскую дверь в 2030 году.

— Можно ли говорить, что перспективы хоккея 3×3 будут зависеть как раз от юношеских Игр в Пхёнчхане?

— Считаю, что это будет тест, и мы обсудим потом, как это работало. Нам нужно это все запустить, потому что мы видим, какая работа ведется по дисциплинам в баскетболе, регби, волейболе, и наступило время для того, чтобы что-то сделать у нас.

— В России этим летом было проведено как минимум два турнира по хоккею 3×3. ФХР очень заинтересована в проведении таких турниров. Можно ли говорить, что это еще одни точки соприкосновения с Россией для хорошей совместной работы?

— У нас немало точек для совместной работы, и мы готовы быть в контакте. Это обычное дело, мы стараемся решать проблемы. Если же вернуться к 3×3, до того, как все это произошло, мы еще с КХЛ говорили об этом, и я предполагаю, что вместе мы продолжим работать над этим.

— ФХР рассказала, что намерена провести традиционный Международный хоккейный форум совместно с международной федерацией. Возможен ли приезд представителей IIHF и, может быть, вас лично в Москву?

— Я хотел бы приехать, но для этого нужна обширная программа. Возможность приехать есть, если еще и ситуация вокруг улучшится и наступит конец того конфликта, тогда приехать будет проще.

— В стратегии «Лед-2026» говорится об изменениях формата чемпионата мира. Каков оптимальный формат турнира в высшем дивизионе в вашем понимании?

— На данный момент в высшем дивизионе никаких изменений не произойдет. Мы работаем над изменениями, в частности, в первом дивизионе в группах А и В. Хотим сделать только один первый дивизион и привнести в него больше, так сказать, профессионализма, поднять уровень этих соревнований с участием таких стран, как Венгрия, Польша. Мы хотим иметь больше слияния между дивизионами и после этого посмотрим, что делать с низшими дивизионами.

— Стоит ли ожидать появления российских игроков и тренеров в Зале славы IIHF?

— У нас будет общение на неделе по поводу кандидатов. И россияне могут быть среди них.

— По поводу рассмотрения комитетом по этике IIHF дела Фазеля по-прежнему нет новостей?

— Расследование все еще идет.

— Есть ли новости по поводу Кубка мира?

— Я не знаю, можно ли назвать нынешнюю ситуацию по Кубку мира какими-то обсуждениями. Мы поняли, что реального партнерства с НХЛ нет, о чем я уже говорил. На данный момент это означает, что мы не вовлечены в процесс подготовки к этому турниру. На неделе у нас будет обсуждение с лигой и федерациями, чтобы прийти к какому-то мнению. В общении по поводу чемпионата мира c рядом федераций мы пришли к мнению, что где-то есть атака на IIHF. Наше дело — организовывать международные соревнования — чемпионат мира и Олимпийские игры, а в организацию Кубка мира мы не вовлечены.

— Как раз есть мнение, что НХЛ захватывает преимущество в плане организации международных соревнований с лучшими хоккеистами мира, а чемпионат мира и Олимпийские игры на фоне Кубка мира начинают отходить на задний план.