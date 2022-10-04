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17:42 (мск), источник: Sport24

Нереальный гол из МХЛ: хоккеист «Ладьи» забросил от своих ворот вратарю между ног. Видео

Защитник «Ладьи» Роман Авдюшкин забил потрясающий гол в матче регулярного чемпионата МХЛ с «Сарматами».

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На 3-й минуте второго периода Авдюшкин получил пас около своих ворот и решился на бросок. Шайба пролетела через всю площадку и нырнула голкипера соперника между ног. «Ладья» при этом играла в меньшинстве.

Отметим, что расстояние от одних ворот до других составляет почти 60 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ладья» одержала победу со счетом 5:1. В текущем сезоне Авдюшкин провел в МХЛ восемь матчей и забил один гол.

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