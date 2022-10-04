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4 октября, источник: БЕЛТА

Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» прервал победную серию в Молодежной хоккейной лиге

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Шинника» на своем льду проиграли московским «Крыльям Советов» в очередном матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ХК "Динамо-Шинник"

За 60 минут поединка на столичной «Олимпик-Арене» юным динамовцам так и не удалось поразить чужие ворота. Гости в свою очередь повели в две шайбы уже к экватору стартовой трети, а на излете встречи закрепили успех точным броском в опустевшую рамку. Таким образом, 0:3 — «шинники» прерывают серию из четырех побед кряду. После девяти матчей сезона бобруйчане с 10 баллами занимают 12-е место в Западной конференции МХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка.

Следующий матч в Молодежной хоккейной лиге «Динамо-Шинник» проведет 11 октября в гостях у «СКА-Варягов» из Ленинградской области. В нынешнем сезоне команды сыграли между собой уже дважды, в обеих встречах сильнее были белорусские хоккеисты (5:4, 3:2). Будущим матчем юные динамовцы начнут отрезок из восьми гостевых игр подряд, ближайший домашний поединок «бобров» состоится только 3 ноября.

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