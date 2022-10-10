«Он даже шапку на глаза надвинул» Как сборная СССР по хоккею на глазах у Брежнева потерпела свое самое нелепое поражение

Сегодня сборная Финляндии по хоккею — лидер международного рейтинга и фаворит любого турнира. Наряду с командами из России, Канады, Швеции, США и Чехии она входит в Большую шестерку — символический клуб сборных, оказавших наибольшее влияние на развитие этого спорта. При этом финны не всегда могли похвастаться серьезными хоккейными достижениями. Долгое время они считались середняками и не выигрывали медалей мировых первенств и Олимпийских игр. Но в 1971 году на турнире в Москве финны сенсационно разгромили сборную СССР в ее сильнейшем составе. Результат того матча называли чудом, а воспоминания участников турнира о реакции советского генсека Леонида Брежнева на итоговый счет финские СМИ периодически перепечатывают до сих пор. Как советский хоккей потерпел одно из своих самых нелепых поражений, что этот матч значил для мирового спорта и почему о праздновании той победы финны говорят со смехом — в материале «Ленты.ру».

«СССР в шоке», «Это сенсация!», «Победа всех времен!», «Невозможно поверить!» — кричали заголовки западной спортивной прессы утром 18 декабря 1971 года. Накануне сборная Финляндии со счетом 4:2 в гостях обыграла соперников из Союза — действующих чемпионов мира и Олимпийских игр. Это произошло на ежегодном турнире на призы газеты «Известия», который, хотя и не входил в число престижных соревнований, для советской команды был очень важен. «В Советском Союзе это был один из главных инструментов пропаганды», — говорил в 2020 году в интервью порталу yle.com нападающий Вели-Пекка Кетола, легенда финского хоккея.

Результат матча стал в равной степени неожиданным как для СССР, так и для Финляндии. Прежде советская команда не только никогда не проигрывала финнам, а попросту громила их на самых крупных турнирах: на ЧМ-1966 со счетом 13:2, на ОИ-1968 — 8:0, на последнем к тому моменту мировом первенстве — 10:1.

«Советские парни начали проигрывать и сдали»

Турнир проходил в «Лужниках». Участвовали четыре команды: кроме СССР и Финляндии, еще Чехословакия и Швеция. Каждый играл с каждым, и встреча с финнами для хозяев по жеребьевке оказалась первой. Судили матч чех Рудольф Бата и швед Йорген Андерссон. На трибунах собралось 14 тысяч человек. Приехал и Леонид Брежнев — о его любви к хоккею хорошо известно, именно при нем эта игра приобрела в Союзе статус национального спорта. Сидел генсек по обыкновению за скамейкой запасных.

Состав сборной СССР на турнире был по-настоящему звездным. Валерий Харламов, Владимир Петров, Борис Михайлов, Анатолий Фирсов, Александр Мальцев, Владислав Третьяк… Возглавляли команду Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов.

Как вспоминали финские хоккеисты, атмосфера на арене царила праздничная. Болельщики предвкушали очередной разгром соперника и с первых же секунд погнали сборную СССР вперед. «Крики “Шайбу!” были очень громкими, я хорошо это помню», — рассказывал Кетола.

Однако что-то пошло не так. Советская команда не смогла захватить инициативу и была совсем не похожа на себя. А на третьей минуте первого периода к ужасу всех присутствующих финский вингер Юхани Тамминен открыл счет уверенным броском. Стоявший в воротах Виктор Коноваленко против этого финта не имел никаких шансов. А спустя шесть минут форвард Матти Мурто удвоил преимущество своей команды.

Кетола признавался, что ощущения после второй шайбы были незабываемыми. Но еще сложнее, по его словам, забыть реакцию Брежнева. «Он сидел, покачиваясь, с большой ушанкой на голове. Я отметил, что он даже надвинул ее на глаза, когда мы забили два гола. Я сказал остальным: “Посмотрите на Брежнева”», — вспоминал бывший спортсмен.

Следующую шайбу в матче вновь забросил Тамминен — он отличился на 18-й минуте. В раздевалки после первого периода команды отправились при счете 0:3.

Советские парни начали проигрывать и сдали. Знаменитая командная игра тоже куда-то испарилась. Вели-Пекка Кетола нападающий сборной Финляндии

Почти без шансов

Три гола от финнов для советских игроков были словно холодный душ. Удивление и оцепенение спали, и после перерыва советская команда собралась. Кроме того, во втором периоде Чернышев и Тарасов поменяли вратаря — вместо Коноваленко на льду появился Третьяк.

На девятой минуте удалось отыграть одну шайбу, реализовав большинство. Поразил ворота Йормы Валтонена нападающий Владимир Викулов. Спустя десять минут с передачи Фирсова он оформил дубль, и счет стал уже не таким пугающим — 2:3.

То, как развивались события во втором периоде, можно назвать классикой советской игры. Финнам приходилось отчаянно отбиваться, и даже речи об успешных контратаках не шло. Валтонен, по рассказам финских же хоккеистов, «буквально стоял на голове», чтобы отразить все броски, и в целом гости больше не чувствовали себя уверенно. Только вот продлилось это недолго.

В третьем периоде сборная СССР по необъяснимой причине вновь совершенно растерялась. Продавить финскую оборону раз за разом не получалось, зато у собственных ворот постоянно случались опасные моменты. А на седьмой минуте отрезка оставшиеся в меньшинстве советские игроки допустили роковую ошибку, позволив пробить защитнику Юхе Рантасиле. Сократить отставание больше не удалось. Итог — 2:4. Финнов освистали с трибун, причем началось это еще до финальной сирены.

Кетола рассказывал, что в какой-то момент третьего периода заметил опустевшие места за советской скамейкой запасных. Брежнев и его сопровождающие не стали дожидаться окончания матча.

«Перед ними стояла задача выигрывать. А потом пришли мы»

«Это было историческое событие. Поворотный момент в финском хоккее. Все началось в 1965 году в Тампере, там я мало играл, но мы одолели Швецию. В 1967-м — Чехословакию, в 1968-м — Канаду. И потом, наконец, Советский Союз», — говорил Кетола. До сих пор эта победа в Москве считается одним из самых выдающихся достижений финского спорта.

Особенным этот результат делает и то, что советская и финская системы подготовки в хоккее очень отличались. Игроки сборной СССР большую часть года проводили на базе, знали друг друга от и до и учились слаженной игре. Это вообще было главным преимуществом советской школы перед всем миром. Сборная Финляндии же, по рассказам хоккеистов, встречалась за два дня до матча, снимала мерки для формы и отправлялась на соревнования. И упор финны делали не на командную игру, а на индивидуальное мастерство игроков.

«Конечно, это было для нас большим достижением, придавало сил. Но в то же время нам даже было жаль тех, кто вкалывал с утра до вечера 11 месяцев. Перед ними стояла задача выигрывать. А потом пришла команда, по сравнению с ними — любительского уровня, и вдруг победила», — замечал финский нападающий.

Победу финны праздновали широко и сейчас рассказывают об этом сквозь смех. «Мы отмечали это как главную победу того времени. Да мы все игры отмечали, независимо от результата. Мы были любителями. Мы могли делать, что захотим. И тогда нам, конечно, нужно было отметить победу в Москве, потому что дома было бы не до праздников, нужно было идти на работу. Так что мы очень напились», — говорил Кетола.

И это все несмотря на то, что на следующий день финнов ждала игра со шведами. Их, кстати, они тоже обыграли, со счетом 4:1. До последнего тура сборная Финляндии претендовала на трофей — помешала пропущенная шайба от Чехословакии. Сразу три команды завершили турнир с равным количеством очков, но благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб победителем стала-таки сборная СССР. Второе место заняла Чехословакия, а финны стали третьими. При этом специальный приз соревнований получил финский тренер Сеппо Лиитсола, а награда лучшему вратарю досталась Йорме Валтонену.

После провала на старте турнира команда Чернышева и Тарасова больше не позволяла себе ошибок. Со счетом 5:2 была обыграна Чехословакия, 12:1 — Швеция.

Конечно, даже мечтать о том, чтобы с этого момента начать победную серию в противостоянии с Советским Союзом, финские игроки не могли. На Олимпийских играх-1972 в японском Саппоро советская команда на пути к четвертому золоту в своей истории обыграла Финляндию со счетом 9:3.