Третьяк вспомнил поцелуй Брежнева фразой «до сих пор немой»

«Подошел к нему, а он меня взасос поцеловал. Я до сих пор немой, хотя уже сколько лет прошло. Он любил целоваться взасос», — заявил Третьяк. Он рассказал, что эта встреча произошла в перерыве матча с финнами во время турнира на призы газеты «Известия».