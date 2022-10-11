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20:34 (мск), источник: ТАСС

Руководство Федерации хоккея Канады ушло в отставку

ТАСС, 11 октября. Глава Федерации хоккея Канады Скотт Смит и члены совета директоров организации ушли в отставку. Об этом во вторник сообщила пресс-служба федерации.

Канада
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Источник: AP 2022

В организации будет создан временный управляющий комитет, который будет руководить ей до тех пор, пока вновь созданный совет директоров не назначит нового главу федерации. Сообщается, что члены Федерации хоккея Канады сформируют новый совет директоров на выборах 17 декабря 2022 года.

В мае телеканал TSN сообщил, что несколько игроков Канадской хоккейной лиги обвинялись в сексуальном насилии. 24-летняя женщина подала иск в Верховный суд Онтарио, но в итоге иск был отозван после достижения соглашения между ней и Федерацией хоккея Канады.

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