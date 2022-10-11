Руководство Федерации хоккея Канады ушло в отставку

В организации будет создан временный управляющий комитет, который будет руководить ей до тех пор, пока вновь созданный совет директоров не назначит нового главу федерации. Сообщается, что члены Федерации хоккея Канады сформируют новый совет директоров на выборах 17 декабря 2022 года.