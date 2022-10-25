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25 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали очередную победу в МХЛ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» провели очередной матч в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во вторник подопечные Андрея Михалева гостили в Балашихе у местных «Русских витязей». Счет в поединке был открыт на старте второго периода: при игре в большинстве отличился форвард бобруйчан Степан Звягин. Вскоре хозяева сравняли цифры на табло, но этот успех остался для «витязей» единственным — дальше забрасывали только белорусы. Сперва Даниил Липский вывел «шинников» вперед, а две минуты спустя Степан Звягин оформил дубль. В финальном периоде юные динамовцы довели счет до крупного — 5:1, постарались Леонид Булгаков и Матвей Ладутько.

Эта победа стала для бобруйского клуба пятой в последних шести матчах. На данный момент «Динамо-Шинник» с 20 баллами идет в зоне плей-офф МХЛ, располагаясь на 3-м месте дивизиона «Серебряный» Западной конференции. Следующий поединок в регулярном чемпионате наша команда проведет 27 октября в гостях у «Красной армии».

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