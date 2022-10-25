Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали очередную победу в МХЛ

Во вторник подопечные Андрея Михалева гостили в Балашихе у местных «Русских витязей». Счет в поединке был открыт на старте второго периода: при игре в большинстве отличился форвард бобруйчан Степан Звягин. Вскоре хозяева сравняли цифры на табло, но этот успех остался для «витязей» единственным — дальше забрасывали только белорусы. Сперва Даниил Липский вывел «шинников» вперед, а две минуты спустя Степан Звягин оформил дубль. В финальном периоде юные динамовцы довели счет до крупного — 5:1, постарались Леонид Булгаков и Матвей Ладутько.