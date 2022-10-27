Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» обыграли «Красную Армию» в МХЛ

Основное время поединка в Москве закончилось вничью. Усилиями Яна Дудко белорусы вышли вперед уже на пятой минуте встречи, но еще до перерыва «армейцы» восстановили паритет. Во втором периоде очередь отыгрываться настала уже для «шинников», с этой задачей справился Мирослав Михалев. В заключительной трети команды обошлись без заброшенных шайб, а в овертайме победу динамовцам со счетом 3:2 принес Даниил Липский.
Эта победа стала для бобруйского клуба шестой в последних семи матчах. Благодаря удачной серии «Динамо-Шинник» поднялся на второе место дивизиона «Серебряный» Западной конференции МХЛ, имея 22 очка. Следующий матч в регулярном чемпионате наша команда также проведет в столице России — 29 октября белорусов примет московское «Динамо».