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14 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты с поражения стартовали на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге стартовал международный турнир по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Участие в соревнованиях принимают четыре команды: молодежные сборные Беларуси и Казахстана (U20), а также молодежная и юниорская сборные России. Победитель Кубка Будущего определится по итогам кругового турнира. В стартовом матче Кубка наши парни встречались с командой России-U18. Обе сборные резво начали поединок, по разу распечатав ворота друг друга в течение первых четырех минут, в составе гостей отличился Степан Звягин. Во второй трети россияне сумели оторваться на две шайбы, но до перерыва белорусы усилиями Арсения Сазановича сократили отставание до минимума — 2:3. Спустя три минуты после начала финального периода Мирослав Михалев сравнял цифры на табло, но эта шайба оказалась для нашей команды последней. Российские юноши забросили еще дважды, в итоге — поражение белорусов со счетом 3:5. Также сегодня на турнире состоялся матч молодежных сборных России и Казахстана, победу в котором одержали хозяева (6:1).

15 ноября на Кубке Будущего подопечные Сергея Стася сыграют против сверстников из Казахстана, встреча стартует в 15.00. Позднее в этот же день встретятся обе российские команды. Завершат турнир белорусы в среду поединком с командой России-U20. Накануне наша и российская «молодежки» провели выставочный матч в формате «3 на 3» и с тремя периодами по 7 минут. Сильнее в этом спарринге оказались россияне (3:2).

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