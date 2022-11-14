Белорусские хоккеисты с поражения стартовали на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге

Участие в соревнованиях принимают четыре команды: молодежные сборные Беларуси и Казахстана (U20), а также молодежная и юниорская сборные России. Победитель Кубка Будущего определится по итогам кругового турнира. В стартовом матче Кубка наши парни встречались с командой России-U18. Обе сборные резво начали поединок, по разу распечатав ворота друг друга в течение первых четырех минут, в составе гостей отличился Степан Звягин. Во второй трети россияне сумели оторваться на две шайбы, но до перерыва белорусы усилиями Арсения Сазановича сократили отставание до минимума — 2:3. Спустя три минуты после начала финального периода Мирослав Михалев сравнял цифры на табло, но эта шайба оказалась для нашей команды последней. Российские юноши забросили еще дважды, в итоге — поражение белорусов со счетом 3:5. Также сегодня на турнире состоялся матч молодежных сборных России и Казахстана, победу в котором одержали хозяева (6:1).