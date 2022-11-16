Умер участник Суперсерии-1972 Александр Мартынюк
Бывший нападающий сборной СССР по хоккею и московского «Спартака» Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.
Бывший нападающий сборной СССР по хоккею и московского «Спартака» Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.
Об этом информирует пресс-служба «красно-белых».
«Вечная память легендарному нападающему “Спартака” и сборной СССР Александру Акимовичу Мартынюку», — говорится в заявлении «Спартака».
Мартынюк участвовал в Суперсерии‑1972 против сборной Канады. Также на его счету две победы на чемпионатах мира, он трижды становился чемпионом СССР.
В 1973 году Мартынюк установил отечественный рекорд, забросив восемь шайб в ворота сборной ФРГ (18:2) в матче чемпионата мира. Всего в чемпионатах СССР Мартынюк провел 410 матчей, забросив 212 шайб — из них 197 в составе «Спартака».