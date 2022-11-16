Умер участник Суперсерии-1972 Александр Мартынюк

Мартынюк участвовал в Суперсерии‑1972 против сборной Канады. Также на его счету две победы на чемпионатах мира, он трижды становился чемпионом СССР.

В 1973 году Мартынюк установил отечественный рекорд, забросив восемь шайб в ворота сборной ФРГ (18:2) в матче чемпионата мира. Всего в чемпионатах СССР Мартынюк провел 410 матчей, забросив 212 шайб — из них 197 в составе «Спартака».