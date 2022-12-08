Натурализованных игроков не вызвали в сборную Казахстана на турнир в России
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Казахстанская федерация хоккея на своем сайте объявила состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Казахстанская федерация хоккея на своем сайте объявила состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве.
В состав команды не вошли натурализованные казахстанские игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге: защитники Даррен Диц (ЦСКА, Москва), Джесси Блэкер («Автомобилист», Екатеринбург), Виктор Сведберг («Авангард», Омск) и форвард Кёртис Волк («Автомобилист»).
Полностью состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии.
Ранее Кубок Первого канала являлся одним из этапов Евротура. В конце февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований. Сборную России на этапах Евротура заменила команда Швейцарии.