Натурализованных игроков не вызвали в сборную Казахстана на турнир в России

В состав команды не вошли натурализованные казахстанские игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге: защитники Даррен Диц (ЦСКА, Москва), Джесси Блэкер («Автомобилист», Екатеринбург), Виктор Сведберг («Авангард», Омск) и форвард Кёртис Волк («Автомобилист»).

Полностью состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Вратари: Никита Бояркин («Барыс», Астана), Юргис Дубинскас («Номад», Астана), Денис Каратаев («Сарыарка», Караганда);

Никита Бояркин («Барыс», Астана), Юргис Дубинскас («Номад», Астана), Денис Каратаев («Сарыарка», Караганда); Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Леонид Метальников («Адмирал», Владивосток), Алексей Маклюков, Валерий Орехов (оба — «Металлург», Магнитогорск), Эмиль Нургалиев («Номад»), Кирилл Полохов («Арлан», Кокшетау);

Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Леонид Метальников («Адмирал», Владивосток), Алексей Маклюков, Валерий Орехов (оба — «Металлург», Магнитогорск), Эмиль Нургалиев («Номад»), Кирилл Полохов («Арлан», Кокшетау); Нападающие: Алихан Асетов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Антон Сагадеев, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Дмитрий Шевченко (все — «Барыс»), Павел Акользин («Металлург»), Александр Борисевич («Сарыарка»), Артем Лихотников («Арлан»), Максим Мухаметов («Номад»), Кирилл Панюков («Ак Барс», Казань), Роман Старченко («Спартак», Москва).

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии.