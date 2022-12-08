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17:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Натурализованных игроков не вызвали в сборную Казахстана на турнир в России

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Казахстанская федерация хоккея на своем сайте объявила состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве.

Казахстан
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Источник: AP 2022

В состав команды не вошли натурализованные казахстанские игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге: защитники Даррен Диц (ЦСКА, Москва), Джесси Блэкер («Автомобилист», Екатеринбург), Виктор Сведберг («Авангард», Омск) и форвард Кёртис Волк («Автомобилист»).

Полностью состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

  • Вратари: Никита Бояркин («Барыс», Астана), Юргис Дубинскас («Номад», Астана), Денис Каратаев («Сарыарка», Караганда);
  • Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Леонид Метальников («Адмирал», Владивосток), Алексей Маклюков, Валерий Орехов (оба — «Металлург», Магнитогорск), Эмиль Нургалиев («Номад»), Кирилл Полохов («Арлан», Кокшетау);
  • Нападающие: Алихан Асетов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Антон Сагадеев, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Дмитрий Шевченко (все — «Барыс»), Павел Акользин («Металлург»), Александр Борисевич («Сарыарка»), Артем Лихотников («Арлан»), Максим Мухаметов («Номад»), Кирилл Панюков («Ак Барс», Казань), Роман Старченко («Спартак», Москва).

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии.

Ранее Кубок Первого канала являлся одним из этапов Евротура. В конце февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований. Сборную России на этапах Евротура заменила команда Швейцарии.

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