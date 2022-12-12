Ягр назвал причину, по которой вернулся на лёд

«Когда было принято решение, что я буду играть? Это не было запланировано. У нас на тренировке в пятницу из-за болезней было 10 игроков, в субботу — 12. Мы узнали, что “Либерец” не согласен на перенос матча, и была угроза технического поражения. Я не хотел, чтобы так получилось.