Текущие события
Хоккей. НХЛ
14.12
Баффало
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
14.12
Бостон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.12
Нью-Джерси
Даллас
Хоккей. НХЛ
14.12
Тампа-Бэй
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
14.12
Торонто
Анахайм
Хоккей. НХЛ
14.12
Флорида
Коламбус
Хоккей. НХЛ
14.12
Детройт
Каролина
Хоккей. НХЛ
14.12
Виннипег
Вегас
Хоккей. НХЛ
14.12
Нэшвилл
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.12
Чикаго
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
14.12
Колорадо
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
14.12
Сан-Хосе
Аризона
Все события
Фоторепортажи
22Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
15Сборная Хорватии обыграла Японию по пенальти
21:40 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» проиграли «Атланту» в МХЛ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» с поражения начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом матче гостевого турне подопечные Андрея Михалева встречались с основным соперником по дивизиону — подмосковным «Атлантом». Стартовый период обошелся без заброшенных шайб, основные события игры произошли во второй трети. По ходу отрезка бобруйчане дважды выходили вперед, но оба раза соперники сравнивали цифры. На четыре взятия ворот у команд ушло всего 10 минут, за белорусов отличились Матвей Ладутько и Даниил Криштофик, для которого эта шайба стала дебютной в сезоне. Вскоре после перерыва «Атлант» впервые в матче захватил лидерство — на исправление ситуации у «шинников» был почти весь третий период, но счет так и не изменился. В итоге 3:2 в пользу хозяев.

Это поражение стало для бобруйского клуба третьим в последних четырех матчах. Хоккеисты «Атланта» сравнялись с «Динамо-Шинником» по очкам, теперь оба клуба с 37 баллами делят 3-ю позицию «Серебряного» дивизиона МХЛ, которое является крайним местом для прохода в плей-офф. Повторный поединок между командами пройдет 14 декабря также в Мытищах и стартует в 19.00.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь