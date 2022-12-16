Сборная России по хоккею 3×3 проиграла Казахстану на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею «3×3» в серии буллитов уступила национальной команде Казахстана в матче Кубка Первого канала со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1).
Россия
Казахстан
В составе победителей дубль оформил Артем Лихотников (7-я, 30-я минуты), победный буллит реализовал Батырлан Муратов. У хозяев турнира дубль оформил Никита Чибриков (31, 33).
В другом матче дня сборная Белоруссии победила национальную команду Китая со счетом 5:3.
Таким образом, сборная России сыграет в матче за третье место с командой Китая. В финале белорусские хоккеисты встретятся с представителями Казахстана.