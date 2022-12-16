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22:21 (мск), источник: Московский комсомолец

Сборная России по хоккею 3×3 проиграла Казахстану на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею «3×3» в серии буллитов уступила национальной команде Казахстана в матче Кубка Первого канала со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль оформил Артем Лихотников (7-я, 30-я минуты), победный буллит реализовал Батырлан Муратов. У хозяев турнира дубль оформил Никита Чибриков (31, 33).

В другом матче дня сборная Белоруссии победила национальную команду Китая со счетом 5:3.

Таким образом, сборная России сыграет в матче за третье место с командой Китая. В финале белорусские хоккеисты встретятся с представителями Казахстана.

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