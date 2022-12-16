Сборная Беларуси по хоккею выиграла международный турнир в формате «3 на 3»

На международных соревнованиях выступили команды Беларуси, России, Казахстана и Китая. Матчи состояли из трех периодов по 7 минут, а при нарушениях правил вместо удаления назначался штрафной бросок. Кроме того, согласно правилам данного формата, не фиксировались пробросы, а также были запрещены силовые приемы.

В полуфинальном матче наша команда справилась со сборной Китая. По ходу встречи подопечные Вудкрофта уступали 1:2, но в третьем периоде все-таки склонили чашу весов в свою пользу — 5:3. Голами в составе белорусов отметились Сергей Кузнецов, Арсений Ковгореня, Павел Денисов, Виталий Пинчук и Василий Филяев.

Соперником наших хоккеистов по решающему матчу стала команда Казахстана, которая в своем полуфинале в серии буллитов обыграла россиян (3:2). В финале обошлось без интриги, белорусы попросту не оставили подопечным Скабелки шансов — 7:1. За победителей отличились Валентин Демченко (дважды), Егор Клавдиев (дважды), Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов и Егор Чезганов.