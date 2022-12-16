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16 декабря, источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею выиграла международный турнир в формате «3 на 3»

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На «ЦСКА-Арене» в Москве канала состоялся первый в истории международный турнир по хоккею в формате «3 на 3» с участием четырех национальных сборных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
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Источник: РИА "Новости"

На международных соревнованиях выступили команды Беларуси, России, Казахстана и Китая. Матчи состояли из трех периодов по 7 минут, а при нарушениях правил вместо удаления назначался штрафной бросок. Кроме того, согласно правилам данного формата, не фиксировались пробросы, а также были запрещены силовые приемы.

В полуфинальном матче наша команда справилась со сборной Китая. По ходу встречи подопечные Вудкрофта уступали 1:2, но в третьем периоде все-таки склонили чашу весов в свою пользу — 5:3. Голами в составе белорусов отметились Сергей Кузнецов, Арсений Ковгореня, Павел Денисов, Виталий Пинчук и Василий Филяев.

Соперником наших хоккеистов по решающему матчу стала команда Казахстана, которая в своем полуфинале в серии буллитов обыграла россиян (3:2). В финале обошлось без интриги, белорусы попросту не оставили подопечным Скабелки шансов — 7:1. За победителей отличились Валентин Демченко (дважды), Егор Клавдиев (дважды), Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов и Егор Чезганов.

17 декабря в Москве встречей сборных России и Казахстана продолжится Кубок Первого канала. В четверг в матче открытия турнира белорусы обыграли казахстанцев со счетом 4:1. Второй и последний матч на КПК-2022 наша команда проведет против россиян в воскресенье, поединок стартует в 14.30.

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