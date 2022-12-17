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21:44 (мск), источник: Газета.Ру

Российский хоккеист «Лондон Найтс» Казбеков умер в возрасте 18 лет

Российский форвард клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков ушел из жизни в возрасте 18 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Витязь
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Источник: OHL

«Хоккейная лига Онтарио и “Лондон Найтс” с прискорбием сообщают о внезапной кончине Абакара Казбекова. Абакар являлся ценным игроком команды с 2021 года. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении.

Причины смерти хоккеиста не сообщаются. Ближайшая игра «Лондон Найтс» отменена и будет сыграна позже.

Казбеков перешел в «Лондон Найтс» в сезоне-2021/2022. За эту команду 18-летний форвард сыграл 21 матч, в которых ему удалось забросить одну шайбу и отдать один результативный пас. В сезоне-2020/2021 Казбеков выступал за юниорские команды Канады. Он являлся воспитанником подольского хоккея.

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