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19:37 (мск), источник: ТАСС

Михайлов: Белорусские хоккеисты ни в чем не уступили россиянам на Кубке Первого канала

Сборная России заняла на турнире второе место, проиграв белорусам в заключительном матче.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Белоруссии по хоккею на завершившемся в воскресенье Кубке Первого канала ни в чем не уступили российской команде. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал член тренерского совета Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Россияне заняли на турнире второе место, уступив белорусам в заключительном матче по буллитам со счетом 4:5. В первой игре российская команда одержала победу над сборной Казахстана (6:2).

«Игра в целом мне понравилась, и сегодня она была интересней, чем вчера. Команда Белоруссии нам ни в чем не уступала, мы же излишне играли в пас, когда надо было завершать атаку, это и сказалось на результате. Так все нормально, но результат огорчил. Тренеры посмотрели, на кого дальше рассчитывать, а кто пускай повзрослеет, повышает свое мастерство», — сказал Михайлов.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отметил, что разница по уровню между клубными соревнованиями и турнирами с участием национальных сборных до сих пор видна, что и сказалось на игре россиян. «Конечно, выступление за национальную сборную — это совсем другой подход. Относительно серии буллитов — такие мастера, как у нас, должны были забивать», — подчеркнул Михайлов.

По его словам, трех команд на Кубке Первого канала было недостаточно. «Я говорил об этом на тренерском совете: лучше, чтобы вторая наша сборная участвовала в этом турнире. Это нужно, чтобы турнир был похож на тот, который проходит в рамках Евротура», — добавил собеседник агентства.

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