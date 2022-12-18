Михайлов: Белорусские хоккеисты ни в чем не уступили россиянам на Кубке Первого канала
Сборная России заняла на турнире второе место, проиграв белорусам в заключительном матче.
Сборная России заняла на турнире второе место, проиграв белорусам в заключительном матче.
МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Белоруссии по хоккею на завершившемся в воскресенье Кубке Первого канала ни в чем не уступили российской команде. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал член тренерского совета Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Россияне заняли на турнире второе место, уступив белорусам в заключительном матче по буллитам со счетом 4:5. В первой игре российская команда одержала победу над сборной Казахстана (6:2).
«Игра в целом мне понравилась, и сегодня она была интересней, чем вчера. Команда Белоруссии нам ни в чем не уступала, мы же излишне играли в пас, когда надо было завершать атаку, это и сказалось на результате. Так все нормально, но результат огорчил. Тренеры посмотрели, на кого дальше рассчитывать, а кто пускай повзрослеет, повышает свое мастерство», — сказал Михайлов.
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отметил, что разница по уровню между клубными соревнованиями и турнирами с участием национальных сборных до сих пор видна, что и сказалось на игре россиян. «Конечно, выступление за национальную сборную — это совсем другой подход. Относительно серии буллитов — такие мастера, как у нас, должны были забивать», — подчеркнул Михайлов.
По его словам, трех команд на Кубке Первого канала было недостаточно. «Я говорил об этом на тренерском совете: лучше, чтобы вторая наша сборная участвовала в этом турнире. Это нужно, чтобы турнир был похож на тот, который проходит в рамках Евротура», — добавил собеседник агентства.