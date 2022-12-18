Результат, близкий к позору. Россия проиграла Кубок Первого канала

Кубок Первого канала. Групповой этап

Россия — Казахстан — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Савицкий — 1 (бол., Михайлис, Петухов), 2:10 — 0:1. Окулов — 1 (бол., Нестеров), 11:33 — 1:1. Джиошвили — 1 (Сафонов, Никишин), 14:45 — 2:1. Кадейкин — 1 (Елесин), 27:44 — 3:1. Воронков — 1 (Нестеров, Сафонов), 32:34 — 4:1. Семенов — 1 (Карнаухов), 36:41 — 5:1. Старченко — 2 (Михайлис, Полохов), 42:16 — 5:2. Воронков — 2 (Джиошвили), 51:48 — 6:2.

Вратари: Дорожко — Бояркин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (11+17+3) — 23 (9+9+5).

Судьи: Оскирко, Шувалов.

17 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».



Россия — Белоруссия — 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: М. Сушко (Кодола), 9:01 — 0:1. Мамин (бол., Окулов, Кадейкин), 13:26 — 1:1. Сафонов (Джиошвили, Воронков), 31:23 — 2:1. Принс (бол., Еременко), 32:26 — 2:2. Горбунов (бол., Чезганов, Сапего), 38:43 — 2:3. Кадейкин (Рашевский, Савиков), 47:13 — 3:3. Кодола (мен.), 51:24 — 3:4. Кадейкин (Мамин, Окулов), 54:20 — 4:4.

Победный буллит: Принс.

Вратари: Серебряков (Дорожко, 65:00) — Колосов.

Штраф: 4 — 10.

Судьи: Лазарев, Сергеев.

18 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Кубок Первого канала прошел под лозунгом «Мы смотрим в будущее». Подразумеваю, не только состав сборной России из перспективных игроков, но и первый международный турнир по хоккею 3×3. Набирающий популярность формат авансом назвали игрой будущего. Навыками ясновидения не владею и не берусь предсказывать, к какой временной эпохе относится хоккей 3×3. Организаторы явно промахнулись с размером площадки. Полноценная игра 3×3 на большой коробке — утопия. Регламент турнира однозначно требует доработки. Содержание матчей не соотносилось с припудренной подачей и оставило двоякие впечатления.

Сам Кубок Первого канала некоторые заранее лишили интриги. Как выяснилось — зря. Запасы сенсаций не исчерпались хоккеем 3×3, когда Казахстан по буллитам обыграл Россию и не пустил хозяев в финал турнира. Наша сборная довольствовалась третьим местом и компенсировала разочарование в классических матчах. Убедительная победа над Казахстаном подтвердила разницу в уровне исполнителей. Достаточно открыть таблицу и спроецировать место «Барыса» на прошедший турнир. Вот только центральный матч КПК с белорусами завершился разочаровывающим поражением.

Алексей Жамнов акцентировал внимание на будущих планах сборной. Изоляция рано или поздно завершится. К моменту, когда Россию вернут на международные топ-турниры, тренерский штаб получит больше информации об игроках КХЛ. Недаром на Кубок Первого канала вызвали преимущественно мало знакомых широким массам хоккеистов. Поклонникам московского «Динамо» известно, что из Максима Джиошвили растет эталонный двусторонний форвард. Жамнов определил 26-летнего дебютанта сборной к казанской связке Сафонов — Воронков. Получилось недурно. С гола Джиошвили начался разгром казахов. Всего Максим набрал два очка, а Воронков в первой игре оформил дубль.

Тренерский штаб сборной России | Источник: Спорт-Экспресс

Матч с отдохнувшими белорусами сложился сложнее. Превосходно играющий вратарь Алексей Колосов стал настоящим спасителем Крэйга Вудкрофта. За первый период голкипер выручил как минимум в двух сверхопасных моментах и сохранил равный счет после 20 минут. Обозлившийся на Москву (а скорее, на «Динамо», которое выставило его на драфт отказов) Максим Сушко вывел гостей вперед, но россияне ответили роскошной комбинацией в большинстве, когда Александр Кадейкин вывел на убойный бросок Максима Мамина.

Во втором периоде Алексей Колосов не выключил режим стены. Только пируэты голкипера оставили белорусам шансы на новую сенсацию. Гости на удивление легко забивали Никите Серебрякову, который не привык пропускать больше двух шайб за «Адмирал». Дважды белорусы реализовали большинство. Помогли схемы, отработанные в клубе. Доминирование россиян по контролю шайбы и броскам в створ не прошло бесследно. Магия Колосова не уберегла от четырех пропущенных голов, но на буллитах Алексей действовал превосходно. Отразил попытки Рашевского, Толчинского, Воробьева, Грицюка и Окулова и подарил Белоруссии неожиданную победу.

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Поражение от белорусов — не позор вселенского масштаба, но от косых взглядов первым лицам сборной, в том числе главному тренеру, отделаться теперь сложно. Второе место на домашнем турнире — неудовлетворительный результат, близкий к позору. Штаб Жамнова не использовал солидное преимущество в классе игроков. Игра строилась на мастерстве отдельных исполнителей — не хватало схем, мысли и осознанных комбинацией. Не угадали с буллитерами. В песне про Остров невезения предлагали отменить понедельники. А руководство сборной отменило бы буллиты — оба сенсационных поражения как раз пришлись на серии послематчевых бросков.