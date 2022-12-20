МХЛ одобрила проведение матчей «Динамо-Шинника» на «Бобруйск-Арене»

1 августа стало известно, что «Динамо-Шинник» не сможет начать сезон МХЛ на домашнем льду — «Бобруйск-Арене» требовалась замена бортовой системы, которая на тот момент не отвечала стандартам лиги. Из-за этого «шинникам» пришлось проводить домашние матчи в Минске на «Олимпик-Арене». В это время в Бобруйске закупали нужное оборудование, проводили установку бортов и доводили до нужных стандартов техническое оснащение местной арены.

«Мы невероятно рады, что наконец можем вернуться на “Бобруйск-Арену”, — рассказал генеральный менеджер “Динамо-Шинника” Алексей Ефименко. — Для любой команды очень важно играть на родной арене, где все знакомо, все свое. Атмосфера в Минске была очень крутой, команда и тренерский штаб благодарны всем любителям хоккея, которые приходили на трибуны поддержать нас. Однако, как бы то ни было, нам хотелось как можно скорее вернуться в Бобруйск к болельщикам, которые заждались родную команду дома.