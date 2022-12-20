МХЛ одобрила проведение матчей «Динамо-Шинника» на «Бобруйск-Арене»
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Молодежной хоккейной лиги одобрило проведение домашних матчей «Динамо-Шинника» на «Бобруйск-Арене», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Молодежной хоккейной лиги одобрило проведение домашних матчей «Динамо-Шинника» на «Бобруйск-Арене», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
1 августа стало известно, что «Динамо-Шинник» не сможет начать сезон МХЛ на домашнем льду — «Бобруйск-Арене» требовалась замена бортовой системы, которая на тот момент не отвечала стандартам лиги. Из-за этого «шинникам» пришлось проводить домашние матчи в Минске на «Олимпик-Арене». В это время в Бобруйске закупали нужное оборудование, проводили установку бортов и доводили до нужных стандартов техническое оснащение местной арены.
«Мы невероятно рады, что наконец можем вернуться на “Бобруйск-Арену”, — рассказал генеральный менеджер “Динамо-Шинника” Алексей Ефименко. — Для любой команды очень важно играть на родной арене, где все знакомо, все свое. Атмосфера в Минске была очень крутой, команда и тренерский штаб благодарны всем любителям хоккея, которые приходили на трибуны поддержать нас. Однако, как бы то ни было, нам хотелось как можно скорее вернуться в Бобруйск к болельщикам, которые заждались родную команду дома.
Первый матч на обновленной «Бобруйск-Арене» «бобры» проведут уже в четверг, 22 декабря. Соперником подопечных Андрея Михалева станет московский МХК «Спартак». Свой предыдущий поединок в МХЛ в Бобруйске «Динамо-Шинник» провел 10 февраля 2015 года, тогда наша команда обыграла ступинский «Капитан» (3:1).