Хоккеисты «Динамо-Шинника» победно вернулись на лед «Бобруйск-Арены»

Сегодня после пяти поражений подряд в матчах регулярного сезона Молодежной хоккейной лиги бобруйчане выиграли у спартаковцев со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В первом периоде у хозяев отличились Матвей Ладутько и Даниил Сотишвили. Сразу после перерыва Артем Дидковский отыграл одну шайбу, а в середине периода Мирослав Михалев в третий раз поразил ворота москвичей. В заключительной трети матча Даниил Сотишвили оформил голевой дубль, а потом Константин Волочко установил окончательный результат, увеличив преимущество динамовцев до четырех шайб.