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23:15 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» победно вернулись на лед «Бобруйск-Арены»

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Шинника» успешно провели первый поединок после возвращения на лед «Бобруйск-Арены», разгромив московский «Спартак». Свой предыдущий поединок в Бобруйске «Динамо-Шинник» провел 10 февраля 2015 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня после пяти поражений подряд в матчах регулярного сезона Молодежной хоккейной лиги бобруйчане выиграли у спартаковцев со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В первом периоде у хозяев отличились Матвей Ладутько и Даниил Сотишвили. Сразу после перерыва Артем Дидковский отыграл одну шайбу, а в середине периода Мирослав Михалев в третий раз поразил ворота москвичей. В заключительной трети матча Даниил Сотишвили оформил голевой дубль, а потом Константин Волочко установил окончательный результат, увеличив преимущество динамовцев до четырех шайб.

После этой виктории у подопечных Андрея Михалева стало 39 очков, и они занимают 9-е место среди 19 команд Западной конференции. Свой следующий поединок «Динамо-Шинник» также проведет на льду «Бобруйск-Арены» — в субботу его соперником будет подмосковный клуб «Русские Витязи», который в 31 игре набрал 33 очка и находится на 12-й позиции.

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