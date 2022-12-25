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25 декабря, источник: БЕЛТА

Тюменский «Рубин» стал победителем хоккейного Кубка Союза в Жлобине

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине завершился первый в истории розыгрыш международного хоккейного турнира «PARI Кубок Союза», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Участие в турнире приняли четыре коллектива: действующие чемпион и вице-чемпион белорусской экстралиги «Металлург» и «Юность», а также две лучшие команды прошлого сезона Высшей хоккейной лиги — «Рубин» из Тюмени и петербургское «Динамо-СПб». Финалистами Кубка Союза стали «Металлург» и «Рубин», обыгравшие в субботних полуфиналах питерцев (1:0) и минчан (3:1) соответственно.

Начало решающего поединка осталось за тюменцами, которые открыли счет в середине стартовой трети. Отыграться хозяева льда сумели только за 20 секунд до конца второго периода: шайбу в чужие ворота отправил Алексей Михнов. Как оказалось, это был последний гол жлобинчан в матче, игроки «Рубина» же отличились еще дважды в финальном отрезке. Итог финала — 3:1, Кубок Союза уезжает в Тюмень. В матче за третье место «Юность» со счетом 2:1 обыграла «Динамо-СПб», бронзу минчанам принес дубль Владимира Ровбы.

Регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги возобновится во вторник, 27 декабря, «Юность» и «Металлург» проведут свои матчи в среду.

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