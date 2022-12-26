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12:17 (мск), источник: Sport24

Шведская хоккеистка рассказала, как в российском клубе ее заставляли пить водку

Шведская хоккеистка Ким Мартин Хассон рассказала о периоде карьеры, когда она выступала в России.

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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2011/12 бывший вратарь сборной Швеции играла за команду «Торнадо» из Московской области.

«Жить в России было очень особенным опытом. Это был хороший год в плане хоккея, но во многих отношениях это был совершенно новый мир.

Однажды, когда я получила травму, они хотели сделать мне укол. Я не знала, что именно в шприце и отказалась.

Нас заставляли пить водку с директором клуба. Там было много алкоголя, и отказываться было невежливо. Иногда я пила, а иногда просто притворялась и незаметно выливала ее. Это происходило все время, когда мы выигрывали. С директором клуба или со спонсорами.

Но я также скажу, что простые русские, с которыми я познакомилась, были очень добрыми и приятными людьми», — заявила Хассон Expressen.

Источник: РИА "Новости"

36-летняя Хассон выступала на четырех Олимпиадах, став серебряным призером 2006 года и бронзовым в 2002 году.

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