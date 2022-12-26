Шведская хоккеистка рассказала, как в российском клубе ее заставляли пить водку
Шведская хоккеистка Ким Мартин Хассон рассказала о периоде карьеры, когда она выступала в России.
Шведская хоккеистка Ким Мартин Хассон рассказала о периоде карьеры, когда она выступала в России.
В сезоне-2011/12 бывший вратарь сборной Швеции играла за команду «Торнадо» из Московской области.
«Жить в России было очень особенным опытом. Это был хороший год в плане хоккея, но во многих отношениях это был совершенно новый мир.
Однажды, когда я получила травму, они хотели сделать мне укол. Я не знала, что именно в шприце и отказалась.
Нас заставляли пить водку с директором клуба. Там было много алкоголя, и отказываться было невежливо. Иногда я пила, а иногда просто притворялась и незаметно выливала ее. Это происходило все время, когда мы выигрывали. С директором клуба или со спонсорами.
Но я также скажу, что простые русские, с которыми я познакомилась, были очень добрыми и приятными людьми», — заявила Хассон Expressen.
36-летняя Хассон выступала на четырех Олимпиадах, став серебряным призером 2006 года и бронзовым в 2002 году.