Фетисов надеется в следующем году провести хоккейный матч на Северном полюсе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил надежду на проведение в 2023 году хоккейного матча на Северном полюсе с целью привлечь внимание общественности к проблемам экологии. Об этом Фетисов рассказал журналистам в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

«Я надеюсь, в следующем году мы сыграем на Северном полюсе. В том году мы провели проект Last Game на озере Байкал, и его обсуждали все мировые СМИ. Понятно, что все виды спорта, которые сегодня популярны, были экологичными, потом уже они переместились на большие стадионы. Баланс развития и сохранения природы является основополагающим. Огромное внимание было к прошлой игре, не менее значимое мероприятие будет на следующий год», — сказал Фетисов.

«Last Game — это проект, поддержанный генсеком ООН, недавно я с ним виделся в Марокко, и он интересовался развитием проекта. Игра на Северном полюсе — это возможность донести миру, что доступность технологий, финансирования, прекращение санкций во всех этих направлениях — единственный шанс спасти Арктику», — добавил олимпийский чемпион.