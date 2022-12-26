Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» обыграли одного из лидеров МХЛ
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский «Динамо-Шинник» продлил победную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский «Динамо-Шинник» продлил победную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В понедельник на «Бобруйск-Арене» «шинники» справились со второй лучшей командой Западной конференции МХЛ — «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Счет в поединке, правда, открыли гости, которым понадобилось всего шесть минут после стартового вбрасывания. Однако дальше отличались только юные динамовцы. Еще до первого перерыва Егор Бориков сравнял цифры на табло, во второй трети Даниил Сотишвили вывел нашу команду вперед, а в заключительном периоде Кирилл Гришков и Тимофей Ковгореня закрепили успех — 4:1 в пользу белорусского клуба.
Эта победа стала для «Динамо-Шинника» третьей подряд после возвращения в Бобруйск. В «Серебряном» дивизионе Запада «бобры» с 43 очками по-прежнему идут на 3-й позиции, которая является крайней для прохода в плей-офф. Следующий матч в МХЛ подопечные Андрея Михалева проведут против еще одной петербургской команды — «Динамо». Последняя домашняя игра в уходящем году начнется 28 декабря в 14.30.