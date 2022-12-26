Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» обыграли одного из лидеров МХЛ

В понедельник на «Бобруйск-Арене» «шинники» справились со второй лучшей командой Западной конференции МХЛ — «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Счет в поединке, правда, открыли гости, которым понадобилось всего шесть минут после стартового вбрасывания. Однако дальше отличались только юные динамовцы. Еще до первого перерыва Егор Бориков сравнял цифры на табло, во второй трети Даниил Сотишвили вывел нашу команду вперед, а в заключительном периоде Кирилл Гришков и Тимофей Ковгореня закрепили успех — 4:1 в пользу белорусского клуба.