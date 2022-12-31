Величие Овечкина, международный бан России, героизм Ничушкина в финале Кубка Стэнли. 5 главных русских событий года

Ничушкин с переломом ноги выиграл Кубок Стэнли

История Валерия Ничушкина похожа на сказку со счастливым концом. Несколько лет назад над хоккеистом смеялся весь мир — на протяжении 91 матча в НХЛ он не мог забить. Его считали неудачником и говорили, что будущего в Америке у него нет. Но Ничушкин сумел стать одним из самых ярких игроков плей-офф-2022. После пятого матча финала Валерий не мог без посторонней помощи подняться и надеть коньки, так как его мучила травма стопы. Но с серьезным переломом он вышел на шестую последнюю игру. В тот вечер в Тампе он поднял кубок над головой. История Ничушкина — история про преодоления, веру в себя и адскую работу. Работай и верь — так обязательно все мечты сбудутся. Как сбылись у челябинца. По окончании сезона он подписал солидный контракт с «Эвеланш»: на восемь лет с кэпхитом $6,125 млн. И абсолютно заслуженно получил столько денег!

Федоров — не только великий игрок, но и крутой тренер

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Сергей Федоров — величайший игрок в истории советского и российского хоккея. Умнейший центральный нападающий, обладатель трех кубков Стэнли, настоящая рок-звезда хоккея своего времени. Но теперь к этому можно прибавить и фразу «крутой тренер». Когда летом 2021 года его неожиданно назначали главным тренером ЦСКА вместо уволенного с этого поста Игоря Никитина, многие недоумевали и предсказывали армейцам провал. Однако его не случилось: с первой попытки Федоров выиграл Кубок Гагарина с московской командой. В финале его команда проигрывала «Металлургу» 1−3, но сумела переломить ход серии и красиво взяла кубок в седьмой игре. «Ни разу не подумал, что это авантюра и что я во что-то ввязался», — сказал Федоров в большом интервью после победы о решении стать тренером. Сергей Викторович — еще и один из самых интересных спикеров в российском хоккее. Уникальный хоккеист, тренер и человек.

Овечкин преодолел отметку в 800 голов в карьере

Александр Овечкин давно стал явлением в хоккее. Ярчайший хоккеист 21 века, переписывающий рекорды и показывающий, что возраст не имеет никакого значения. О том, что он может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в карьере (894), серьезно заговорили по ходу прошлого сезона. В этом году мало у кого осталось сомнений на этот счет. 13 декабря капитан «Вашингтона» оформил хет-трик в ворота «Чикаго» и забросил 800-ю шайбу в карьере. Он стал только третьим игроком в истории лиги, кому удавалось достичь этой отметки. Через четыре матча Алекс сделал дубль и обошел Горди Хоу, выйдя на чистое второе место по голам в карьере. Великие события и великое время для хоккея. Ведь, возможно, больше никто и никогда не сможет повторить такой результат. Ценим и запоминаем момент.

Сергачев подписал самый большой контракт для русских защитников

Михаил Сергачев стал русским хедлайнером открытия трансферного рынка лета-2022. Защитник «Тампы» к 24 годам выиграл два Кубка Стэнли и сыграл в трех финалах. Причем имел постоянное место в составе и влиял на результат команды. В первый день открытия рынка было объявлено о его продлении контракта с «Лайтнинг». За восемь лет во Флориде Сергачев заработает $68 млн, соглашение вступит в силу с сезона-2023/24. Контракты на большую сумму в истории НХЛ заключали только 10 защитников, среди них нет ни одного россиянина. Таким образом Михаил стал самым высокооплачиваемым российским игроком обороны. Когда ему было 19 лет и он только начал играть в НХЛ, то говорил, что сравнения с Сергеем Гончаром и Сергеем Зубовым преждевременны. Но теперь так не кажется. Особенно если посмотреть на прогресс нижнекамца.

Сборную России отстранили ото всех международных турниров.

28 февраля 2022 года — роковой день для российского хоккея. В этот день Международная федерация хоккея провела внеочередное заседание, в результате которого лишила российскую и белорусскую хоккейные федерации членства. Это означало, что сборные России и Белоруссии отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ. Речь про ЮЧМ, ЧМ, МЧМ. Так началась изоляция российского хоккея.

Россия лишилась возможности провести молодежный чемпионате мира — 2023 (был запланирован в Новосибирске и Омске), а также чемпионат мира — 2023 (в Санкт-Петербурге). Президент ИИХФ Люк Тардиф объявил, что сборная России пропустит сезон-2022/23. Что будет дальше, не знает никто. Но очевидно, что, пока военные действия на Украине не закончатся, возвращения на международную арену ждать не стоит. Для российского хоккея это удар. И его последствия еще будут проявляться. Пока же хоккей в России учится жить по-новому. И получается далеко не так хорошо, как хотелось бы.