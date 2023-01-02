Умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Сергей Баутин умер в возрасте 55 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба московского «Динамо», в составе которого выступал Баутин.

Причины смерти Баутина не сообщаются.

«Динамо» выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении.

Баутин является воспитанником мурманской хоккейной школы, выступал на позиции защитника. Профессиональную игровую карьеру начинал в саратовском «Кристалле», позже выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды становился чемпионом страны (1991, 1992). Играл в НХЛ за «Виннипег», «Детройт» и «Сан-Хосе». С 1996 по 1998 год выступал за шведский «Лулео», в 1999—2000 годах — за германский «Нюрнберг Айс Тайгерс», в 2000—2002 годах — за японский «Одзи Иглз». На родине, помимо «Динамо» и «Кристалла», представлял казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и московские «Крылья Советов», завершил карьеру в 2004 году.