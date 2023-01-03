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13:00 (мск), источник: БЕЛТА

Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал пятую победу подряд в МХЛ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» с победы начали календарный год в чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первым соперником подопечных Андрея Михалева в новом году стал МХК «Тайфун», представляющий Приморский край РФ. В стартовой 20-минутке команды обошлись без голов, зато в следующей трети зрители на арене во Владивостоке увидели сразу пять взятий ворот. По ходу отрезка белорусы уступали 0:1, затем усилиями Егора Борикова и Даниила Сотишвили вышли вперед, но в итоге все-таки проиграли период — 2:3. В заключительной трети хоккеисты продолжили обмениваться шайбами, к 50-й минуте встречи на табло уже горели цифры 4:4 — Сотишвили оформил свой дубль, также за динамовцев отличился Кирилл Гришков. Казалось, матч движется к овертайму, но незадолго до финальной сирены защитник «бобров» Евгений Бурак принес своей команде победу — 5:4.

Благодаря серии из пяти викторий кряду «Динамо-Шинник» закрепился в зоне плей-офф МХЛ: белорусы с 47 очками идут 2-ми в «Серебряном» дивизионе Запада и 6-ми в общей таблице конференции. «Тайфун» же остается на последней, 19-й позиции. Повторный поединок бобруйчан и дальневосточников состоится завтра, начало — в 6.00 по белорусскому времени.

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