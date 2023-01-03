Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал пятую победу подряд в МХЛ

Первым соперником подопечных Андрея Михалева в новом году стал МХК «Тайфун», представляющий Приморский край РФ. В стартовой 20-минутке команды обошлись без голов, зато в следующей трети зрители на арене во Владивостоке увидели сразу пять взятий ворот. По ходу отрезка белорусы уступали 0:1, затем усилиями Егора Борикова и Даниила Сотишвили вышли вперед, но в итоге все-таки проиграли период — 2:3. В заключительной трети хоккеисты продолжили обмениваться шайбами, к 50-й минуте встречи на табло уже горели цифры 4:4 — Сотишвили оформил свой дубль, также за динамовцев отличился Кирилл Гришков. Казалось, матч движется к овертайму, но незадолго до финальной сирены защитник «бобров» Евгений Бурак принес своей команде победу — 5:4.