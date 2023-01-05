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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Барыса» возглавит сборную Казахстана на Универсиаде в США

Главным тренером студенческой сборной Казахстана назначен Галым Мамбеталиев, передает Шайба.kz.

Барыс
Казахстан U20
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Источник: ХК "Барыс"

По руководством отечественного специалиста команда примет участие в Универсиаде. Она пройдет с 12 по 22 января в американском Лейк-Плэсиде.

В мужском турнире примут участие сборные Канады, Чехии, Великобритании, Венгрии, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Латвии, Словакии, Швеции, Украины и США.

На стадии предварительного раунда 12 команд поделены на две группы, по две лучших от каждой выйдут в плей-офф.

Напомним, что ранее Мамбеталиев возглавлял национальную сборную Казахстана, «Барыс» и команду «Снежные Барсы» в МХЛ.

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