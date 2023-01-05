Экс-тренер «Барыса» возглавит сборную Казахстана на Универсиаде в США
Главным тренером студенческой сборной Казахстана назначен Галым Мамбеталиев, передает Шайба.kz.
Барыс
Казахстан U20
Главным тренером студенческой сборной Казахстана назначен Галым Мамбеталиев, передает Шайба.kz.
По руководством отечественного специалиста команда примет участие в Универсиаде. Она пройдет с 12 по 22 января в американском Лейк-Плэсиде.
В мужском турнире примут участие сборные Канады, Чехии, Великобритании, Венгрии, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Латвии, Словакии, Швеции, Украины и США.
На стадии предварительного раунда 12 команд поделены на две группы, по две лучших от каждой выйдут в плей-офф.
Напомним, что ранее Мамбеталиев возглавлял национальную сборную Казахстана, «Барыс» и команду «Снежные Барсы» в МХЛ.