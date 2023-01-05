Экс-тренер «Барыса» возглавит сборную Казахстана на Универсиаде в США

Источник: ХК "Барыс"

По руководством отечественного специалиста команда примет участие в Универсиаде. Она пройдет с 12 по 22 января в американском Лейк-Плэсиде.

В мужском турнире примут участие сборные Канады, Чехии, Великобритании, Венгрии, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Латвии, Словакии, Швеции, Украины и США.

На стадии предварительного раунда 12 команд поделены на две группы, по две лучших от каждой выйдут в плей-офф.