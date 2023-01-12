Трансляции матчей сборной Казахстана по хоккею на Универсиаде отменены

Подопечные Галыма Мамбеталиева стартуют на турнире сегодня, 13 января.
Изначально матчи должен был показать телеканал Qazsport, однако выяснилось, что трансляций на групповом этапе не будет.
«Показ всех матчей сборной Казахстана анонсировал телеканал Qazsport, но перед игрой стало известно, что матчи группового этапа показаны не будут. Запланированы трансляции полуфиналов и финальной игры», — говорится в сообщении КФХ.
Расписание матчей сборной Казахстана по времени Астаны:
Напомним, на стадии предварительного раунда 12 команд поделены на две группы, по две лучшие от каждой выйдут в плей-офф.