Трансляции матчей сборной Казахстана по хоккею на Универсиаде отменены

Источник: КФХ

Подопечные Галыма Мамбеталиева стартуют на турнире сегодня, 13 января.

Изначально матчи должен был показать телеканал Qazsport, однако выяснилось, что трансляций на групповом этапе не будет.

«Показ всех матчей сборной Казахстана анонсировал телеканал Qazsport, но перед игрой стало известно, что матчи группового этапа показаны не будут. Запланированы трансляции полуфиналов и финальной игры», — говорится в сообщении КФХ.

Расписание матчей сборной Казахстана по времени Астаны:

13 января, 00:00. Южная Корея — Казахстан

13 января, 20:30. Казахстан — Венгрия

16 января, 07:00. Казахстан — Великобритания

17 января, 03:30. Казахстан — Словакия

18 января, 20:30. США — Казахстан.