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12 января, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею стартовала на Универсиаде-2023 с разгромной победы

Студенческая сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на Универсиаде-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Лэйк-Плэсиде (США).

Казахстан U20
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Источник: ИИХФ

В первом матче группового этапа подопечные Галыма Мамбеталиева встречались со сборной Южной Кореи и разгромили ее со счетом 5:1.

Капитанскую нашивку на турнир получил нападающий «Сарыарки» Саян Данияр, его ассистентами назначены форварды «Номада» Батырлан Муратов и Максим Мухаметов.

Счет во встрече на шестой минуте открыл Нурлан Алдияр.

В самом начале второго периода хоккеисты Южной Кореи сравняли. Но затем казахстанцы забили сопернику еще четыре шайбы. Отличились Максим Мусоров (26 минута), Кирилл Полохов ('35, '37) и Максим Мухаметов ('39).

Следующий матч сборная Казахстана проведет сегодня же, 13 января, против Венгрии. Он начнется в 20:30 по времени Астаны.

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