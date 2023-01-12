Сборная Казахстана по хоккею стартовала на Универсиаде-2023 с разгромной победы
Студенческая сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на Универсиаде-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Лэйк-Плэсиде (США).
Студенческая сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на Универсиаде-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Лэйк-Плэсиде (США).
В первом матче группового этапа подопечные Галыма Мамбеталиева встречались со сборной Южной Кореи и разгромили ее со счетом 5:1.
Капитанскую нашивку на турнир получил нападающий «Сарыарки» Саян Данияр, его ассистентами назначены форварды «Номада» Батырлан Муратов и Максим Мухаметов.
Счет во встрече на шестой минуте открыл Нурлан Алдияр.
В самом начале второго периода хоккеисты Южной Кореи сравняли. Но затем казахстанцы забили сопернику еще четыре шайбы. Отличились Максим Мусоров (26 минута), Кирилл Полохов ('35, '37) и Максим Мухаметов ('39).
Следующий матч сборная Казахстана проведет сегодня же, 13 января, против Венгрии. Он начнется в 20:30 по времени Астаны.