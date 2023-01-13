Сборная Казахстана по хоккею катком проехалась по Венгрии на Универсиаде-2023

Хоккеисты Галыма Мамбеталиева победили со счетом 9:1. Игра была сделана еще в первом периоде, когда было заброшено пять шайб.

У победителей отличились Артем Королев, Абай Мангисбаев (2), Максим Мусоров (2), Всеволод Логвин, Станислав Александров, Саян Данияр (2). У проигравших одну шайбу отыграл Себестьен Ковач.

Отметим, что в первом матче группового этапа казахстанские хоккеисты разгромили сборную Южной Кореи со счетом 5:1.

Следующая игра пройдет с Великобританией 16 января. Еще будут встречи против Словакии и США.